接見美參議院軍委會主席 賴總統：期待台美國防合作密切結合

賴總統致詞時表示，這是威克爾首度以美國聯邦參院軍委會主席身分來訪，意義非凡，也是美國聯邦參議院軍委會主席相隔9年後再度來訪，這代表台美的安全合作，有一脈相傳的深層意義。他要感謝軍委會用具體行動，表達對台灣的強力支持，也衷心感謝美國國會近年來透過國防授權法案，給予台灣的安全倡議，這對台灣非常重要，特別是透過外國軍事融資，協助台灣提升國防戰力。

賴總統說，當前國際有明確的共識，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素。台灣位在印太的第一島鏈，直接面對威權的威脅，台灣有決心守護國家安全，台灣也深知有責任維護印太的和平穩定。

賴總統說，在國防上，「我們會持續提升防衛能力，確保台海和平穩定」，台灣明年度的國防預算將占比GDP超過百分之3，預計在2030年之前，國防預算佔比GDP，可以比照北約標準，達到百分之5。另外，台灣在進行這些國防預算時，是秉持不對稱戰略，希望對美進行軍事採購，或國防自主。未來期待能跟美國合作，從規畫、設計、生產、製造，也讓兩國的國防合作，能進一步密切結合。

在外交上，賴總統說，台灣除了持續推動以價值外交還有榮邦計畫的總合性外交外，希望能夠跟民主陣營共同合作，不管是在國防、國安、情資或是打擊假訊息以及網路安全方面，讓台灣能跟民主陣營肩並肩，發揮嚇阻力量，以實力達到區域的和平穩定。

賴總統說，在經濟方面，台灣將強化經濟安全韌性，也就是要讓台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，改變過往台灣對外投資集中於中國。2010年，台灣對中國投資占對外投資的百分之83.8，但在去年，台灣對外投資投資在中國只不過百分之7點多，美國反而成為台灣最大的投資標的。

他指出，美國是台灣的第二大貿易國，台灣是美國的第七大貿易國，很高興看到美國在台灣的投資企業，九成以上都表達繼續在台灣投資的意願，後續也希望藉由台美的關稅談判，不僅來解決台美之間貿易逆差，也可以深化台美經貿合作。

在兩岸方面，賴總統表示，台灣將秉持維持現狀的精神，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途必須由2300萬人決定。但在對等尊嚴下，台灣願意和中國進行交流合作，促進彼此的繁榮發展、兩岸和平發展。

賴總統說，回顧1979年，美國國會通過台灣關係法以及六項保證，不分黨派的歷任政府都在這些基礎上，協助台灣提升防衛能量。後續台灣也非常希望能在這個基礎，加強跟美國在安全、繁榮與各方面的合作。

根據現場口譯，威克爾致詞時表示，這次來訪，傳達了來自美國國會堅定的支持與友誼，相信像台灣這樣自由的國家，應該要有權力保有自己的自由與自決的權利。

威克爾表示，這是訪團出訪的第9天，來台之前，也到夏威夷的印太司令部、去關島、帛琉、天寧島、菲律賓，現在來到台灣，「這一站確實是我們這次訪問行程的一大亮點」。

威克爾說，「我們來此是想了解，我們在台灣非常摯愛的友人有何需求與擔憂，同時也傳達友誼的訊息，希望可以一起捍衛民主。」

威克爾表示，賴總統致詞提及台灣關係法，這是非常重要的法案，台灣關係法好幾年來不斷被強化與重申，美國政府也有這麼做。除了台灣關係法，前總統雷根在1981年提出的六項保證，也是美國跟台灣關係的基石。過去兩年來的國防授權法案都在此基礎上，持續強化，且2024年在國防授權法案之下，也有台灣增強韌性法案，還有之後的台灣安全合作倡議等。

商品推薦