美參院軍委會主席9年來首訪台 外交部：以實力維繫和平

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）伉儷與軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員（Deb Fischer）伉儷偕相關幕僚搭乘美國行政專機，於2025年8月29日至30日訪問台灣。外交部29日表示，本次是近十年來美方再度由參院軍委會主席率團來台，在台美雙方持續強化安全合作，共同實踐「以實力維繫和平」下，更顯別具意義。

訪團在台期間將晉見賴清德總統及副總統蕭美琴等我國政府高層，並由外交部設宴款待，雙方將就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。外交部長林佳龍對維克主席一行來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，維克主席此行是擔任參院軍委會主席以來首度率團訪台，以行動展現美國國會對台灣的堅定支持。維克主席與費雪參議員經常公開表達對台美關係及台灣安全的高度重視，並多次在國會連署友台法案、決議案及聯名函，是我國重要友人。此次也是近十年來美方再度由參院軍委會主席率團來台，在台美雙方持續強化安全合作，共同實踐「以實力維繫和平」下，更顯別具意義。

外交部說，面對台海的和平現狀及印太區域的安全與繁榮，不斷受到灰色地帶手段的挑戰與威脅，台灣除持續強化國防與韌性，展現自我防衛的堅定決心外，同時感謝美國國會等各界友人持續以具體行動支持台灣，共同強化區域嚇阻力量。

外交部將持續與美國國會及行政部門攜手合作，深化台美的緊密夥伴關係，增進兩國人民福祉與共同利益，並促進區域的和平、穩定與繁榮。

