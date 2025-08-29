新版五年兵力整建報告 宣示持續執行天弓飛彈性能提升

新版國防部「5年兵力整建報告書」今送抵立法院，內容指出，國軍將持續擴建各式防空飛彈及系統，並執行天弓飛彈性能提升。

據了解，中科院「強弓」計劃建構的弓4增程型防空飛彈系統，雷達與射控系統已介接弓3測試服役，飛彈則已備料準備生產。

新版5年兵力整建，在國防自主方面重點摘要如下：籌獲新型步槍，提升單兵日夜間作戰射擊精準度，提高作戰效能；提升後備部隊通聯指管及衛勤裝備，缺裝補充新式通信裝備及滿足戰場醫療整備，確保後備部隊戰力整合及發揮，維持作戰韌性；整新建置新式訓場，以因應一年期義務役及後備召訓革新，逐步強化部隊戰備能力因應區域安全情勢；

建置環島光纖備機制、增加重要軍事設施及系統骨幹節點通信路徑，強化系統存活率；強化地面部隊C5ISR系統，即時掌握部隊動態及整合無人機運用，快速機動部署；擴建各式防空飛彈及系統，並執行天弓飛彈性能提升，防護重要資產安全等。

而在對美軍購方面，國防部詳列：籌購海馬士遠程精準火力打擊系統、防禦性陸上機動布雷系統、新型M1A2T戰車、新型攻擊遊蕩彈藥、人攜式刺針防空飛彈、魚叉飛彈海岸防衛系統、長程潛射重型魚雷、MO-9B高高空無人機、新一代戰術區域通信系統、升級戰術數據鏈路系統，以「強化指管情監偵效能，提升共同作戰圖像，建立友盟互通性，發揮聯戰能力」。

國防部表示，前瞻未來作戰型態，透過國防資源分配、武器裝備籌獲期程、兵役制度調整、無人機等新式武器裝備獲裝，已陸續完成空軍第7聯隊第45作戰隊編成、海軍陸戰隊66旅戰車營、砲兵分別轉型為無人機營及火力營、海軍反潛航空大隊提升至「聯兵旅級」，更銜「海軍反潛航空指揮部」，陸軍司令部新增「防空暨無人系統組」等兵力結構調整，以建構現代化部隊。

商品推薦