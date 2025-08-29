台灣估大陸去年西太平洋軍演支出 耗資逾200億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸海軍艦艇2023年4月8日在福州近海舉行軍事演習的檔案照。路透
路透報導，台灣軍方一份內部研究顯示，中國大陸去年在台灣周邊及西太平洋進行的軍事演習和訓練，估計耗資人民幣1,520億元（約212.5億美元、新台幣6,489億元），比2023年高出近40%，凸顯北京軍事行動愈加頻繁且規模持續擴大。

這份研究根據台灣對中國大陸在台灣海峽、東海、南海、渤海和西太平洋的海空軍活動監測，並依飛機和船艦每小時所需燃料、維修和人員工資成本推算而得。

報告指出，單是2024年，大陸空軍戰機、轟炸機與無人機共執行近12,000架次任務，累計飛行37,000小時，較前一年增加約三成。大陸海軍包括航母和驅逐艦在內的出海任務超過86,000次，總航行時間突破200萬小時，兩項指標均比前一年增加約兩成。

大陸海軍約34%的航行發生於存有較大爭議的南海，約28%在與日本和南韓相鄰的東海，另有近14%在敏感的台灣海峽。

大陸官方去年公布的國防預算為人民幣1.67兆元（約2,335億美元、新台幣7.13兆元），但外界普遍懷疑低報。台灣估算的軍事演練開支約占整體軍費的9%，比率高於2023年基於相同方法估計出來的7%。

路透強調無獨立證實台灣估算金額的準確性。專家認為，相關研究具參考價值，但難免有猜測成分。

軍演 南海 共軍 台灣海峽

