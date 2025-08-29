快訊

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

別再拿了！飛機上這「免費物品」超級髒 資深空姐揭恐怖原因

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部引用美評估 稱不排除習近平為鞏固政權武力犯台

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中共領導人習近平。圖／歐新社
中共領導人習近平。圖／歐新社

國防部2026年中共軍力報告書今送抵立法院，內容引用美國防部評估指稱，現階段中共內部存在政治、經濟及社會等問題，不排除中共領導人習近平為鞏固政權，而採武力犯台手段，以轉移內部壓力，凝聚向心力。

報告中表示，是否推動解決台灣問題，主動權完全取決於中共，但仍須考量共軍是否已具備充足奪台、抗擊外軍作戰與威懾等能力，以及可承受奪台產生的政治風險與軍事成本。

新版中共軍力報告書在中共可能對台威脅態樣章節指出，中共對我採取「灰色地帶」襲擾，結合「非軍事手段」及「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁，持續對我威懾及消耗我國防力量。

內容詳列中共對我採取「灰色地帶」襲擾詳細的威脅態樣，包括：

運用無人機與施放空飄氣球抵近本島24涅線或進入外（離）島軍事要點，從事監偵、情蒐及襲擾。

利用商（貨）輪、民兵船或特工人員，破壞我本、外（離）島海底電纜等設備，切斷聯外通信網路。

採偷渡或極端方式入境，從事滲透及情蒐，以掌握我巡邏、監偵罅隙及增加海防岸巡負荷。取消M503航線由北向南航線飛行偏置措施，並啟用W121、W122、W123街接航線由西向東航行，壓縮我空防預警處置時間。

派遣測量船或科研船進入我24浬，從事水文資料蒐集與探勘。派遣機、艦及海警（公務）船舶或海上民兵於台灣周邊及外（離）島海域，從事專項巡查、巡邏或抵近我限制、禁止水域與24浬進行情蒐。

中共於台灣海峽開設「空域保留區（Reserved Area）」；期間指管海、空兵力從事聯合戰備或海空聯訓等戰訓任務，加大對台軍事威懾。

中共海軍遠海長航編隊從事航訓期間，藉繞行我用邊海域時機透過國際海事頻道公告開設「射擊訓練區」，迫使我派遣兵力應對及擾亂民用船舶航行。

中共陸軍陸航旅、兩棲合成旅、遠火部隊則常態於當面訓場從事實彈測考。

報告書指出，共軍近年頻繁派遣艦、機於我周邊海、空域從事備警巡及無人機侵擾，持續對台進行軍事壓迫，亦藉針對性軍事演訓，展示對台作戰能力，並透過「灰色地帶」手段，模糊戰場空間，縮短我預應時間。另派遣航艦編隊赴西太平洋演訓，展現「反介入／區域拒止（A2/AD）」能力。中共對台軍事威脅未曾緩滅，續藉威懾態勢，營造備戰氛圍。

在犯台時機評估上，報告書指出中共有3種，美軍評估有6種。

報告書指出，參據中共「反分裂國家法」第8條，述明下列條件發生時，將對台「採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」：1、台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；2、發生會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；3、和平統一可能性完全喪失。

報告書指出，美國公布2024「中共軍力報告」指出，中共犯台可能時機為下列6項：台灣正式宣布獨立、未清楚定義之台獨舉動、台灣內部動盪、台灣獲得核武、不斷推遲兩岸和平統一對話進程以及外國軍隊介入台灣內部事務。

中共 對台 共軍 國防部 習近平

延伸閱讀

路透：台灣估中國2024西太軍演支出年增近4成

潛艦國造今年10億預算尚未解凍 國防部明年再編119.5億

國防部：共軍期望2035完備封鎖戰力 達台海內海化目標

國防部追加預算案協商過關 同意追加9465萬餘元

相關新聞

國防部引用美評估 稱不排除習近平為鞏固政權武力犯台

國防部2026年中共軍力報告書今送抵立法院，內容引用美國防部評估指稱，現階段中共內部存在政治、經濟及社會等問題，不排除中...

潛艦國造今年10億預算尚未解凍 國防部明年再編119.5億

行政院上周通過115年度中央政府總預算案，各部會預算書陸續送達立法院，外界關注國造潛艦後續建造進度，根據明年度國防部預算...

新版五年兵力整建報告 宣示持續執行天弓飛彈性能提升

新版國防部「5年兵力整建報告書」今送抵立法院，內容指出，國軍將持續擴建各式防空飛彈及系統，並執行天弓飛彈性能提升。

台灣估大陸去年西太平洋軍演支出 耗資逾200億美元

路透報導，台灣軍方一份內部研究軍演顯示，中國大陸去年在台灣周邊及西太平洋進行的軍事演習和訓練，估計耗資人民幣1,520億元（...

新年度國防預算案曝光 海軍將啟動6000噸級作戰艦設計

國防部2026年公開預算案今送達立法院，內容披露，潛艦國造第2階段的原型艦（海鯤號）預算，2026年度編列1億4312萬...

國防部追加預算案協商過關 同意追加9465萬餘元

國民黨立委徐巧芯29日凌晨透過臉書以「立法院追加預算說明」為題貼文說，與國防部協商後達成協議，同意國防部2025年預算案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。