國防部引用美評估 稱不排除習近平為鞏固政權武力犯台

國防部2026年中共軍力報告書今送抵立法院，內容引用美國防部評估指稱，現階段中共內部存在政治、經濟及社會等問題，不排除中共領導人習近平為鞏固政權，而採武力犯台手段，以轉移內部壓力，凝聚向心力。

報告中表示，是否推動解決台灣問題，主動權完全取決於中共，但仍須考量共軍是否已具備充足奪台、抗擊外軍作戰與威懾等能力，以及可承受奪台產生的政治風險與軍事成本。

新版中共軍力報告書在中共可能對台威脅態樣章節指出，中共對我採取「灰色地帶」襲擾，結合「非軍事手段」及「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁，持續對我威懾及消耗我國防力量。

內容詳列中共對我採取「灰色地帶」襲擾詳細的威脅態樣，包括：

運用無人機與施放空飄氣球抵近本島24涅線或進入外（離）島軍事要點，從事監偵、情蒐及襲擾。

利用商（貨）輪、民兵船或特工人員，破壞我本、外（離）島海底電纜等設備，切斷聯外通信網路。

採偷渡或極端方式入境，從事滲透及情蒐，以掌握我巡邏、監偵罅隙及增加海防岸巡負荷。取消M503航線由北向南航線飛行偏置措施，並啟用W121、W122、W123街接航線由西向東航行，壓縮我空防預警處置時間。

派遣測量船或科研船進入我24浬，從事水文資料蒐集與探勘。派遣機、艦及海警（公務）船舶或海上民兵於台灣周邊及外（離）島海域，從事專項巡查、巡邏或抵近我限制、禁止水域與24浬進行情蒐。

中共於台灣海峽開設「空域保留區（Reserved Area）」；期間指管海、空兵力從事聯合戰備或海空聯訓等戰訓任務，加大對台軍事威懾。

中共海軍遠海長航編隊從事航訓期間，藉繞行我用邊海域時機透過國際海事頻道公告開設「射擊訓練區」，迫使我派遣兵力應對及擾亂民用船舶航行。

中共陸軍陸航旅、兩棲合成旅、遠火部隊則常態於當面訓場從事實彈測考。

報告書指出，共軍近年頻繁派遣艦、機於我周邊海、空域從事備警巡及無人機侵擾，持續對台進行軍事壓迫，亦藉針對性軍事演訓，展示對台作戰能力，並透過「灰色地帶」手段，模糊戰場空間，縮短我預應時間。另派遣航艦編隊赴西太平洋演訓，展現「反介入／區域拒止（A2/AD）」能力。中共對台軍事威脅未曾緩滅，續藉威懾態勢，營造備戰氛圍。

在犯台時機評估上，報告書指出中共有3種，美軍評估有6種。

報告書指出，參據中共「反分裂國家法」第8條，述明下列條件發生時，將對台「採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」：1、台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；2、發生會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；3、和平統一可能性完全喪失。

報告書指出，美國公布2024「中共軍力報告」指出，中共犯台可能時機為下列6項：台灣正式宣布獨立、未清楚定義之台獨舉動、台灣內部動盪、台灣獲得核武、不斷推遲兩岸和平統一對話進程以及外國軍隊介入台灣內部事務。

