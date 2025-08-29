新年度國防預算案曝光 未啟動國造潛艦新艦量產
國防部2026年公開預算案今送達立法院，內容披露，潛艦國造第2階段的原型艦（海鯤號）預算，2026年度編列1億4312萬元。
據了解，這項預算還在簽訂合約階段，未到啟動第2艘量產階段。
預算案內容顯示，國軍明年度新增的武器裝備採購，包括空軍編列43億4300萬元的空戰即時演訓系統莢艙增購案；海軍2026至2028年編列1億453萬元，新購「兩棲偵搜橡皮艇成套系統」；編列11億9100萬元供陸、海、空、憲兵、政戰局採購共同需求的多元運用行政用途無人機採購案等。
潛艦國造後續艦預算，總額高達2840億8100萬元，今年編列20億元，明年則編列119億5000萬元，數據顯示未執行採購裝備，未啟動新艦量產。原型艦海鯤號擬於今年11月交艦，但軍方對此態度趨於低調。
