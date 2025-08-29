路透：台灣估中國2024西太軍演支出年增近4成

快訊

中央社／ 台北29日綜合外電報導

路透社指出，根據台灣政府追蹤共軍機艦及計算燃料成本等費用估計，中國去年在台海、東海、南海及西太平洋軍事演習支出約210億美元（約新台幣6470億元），較2023年增近4成。

路透社取得台灣軍方一份內部研究，並獲4名台灣官員證實。時值北京擴張演訓規模並引發區域各國及華府關注之際，這份研究罕見揭示中國國防支出的可能流向。

中國去年國防預算編列約人民幣1兆6700億元（約新台幣7.2兆元），不過西方外交圈普遍認為中國官方數據偏低，中方也並未說明預算具體分配。

路透社稱中國國防部及國務院台灣事務辦公室均未答覆相關詢問，它們也無法獨立查核台灣方面預估數據的準確性。有專家表示，這份研究的計算方法可行，但因部分細節難以查證，必然存在一定推測成分。

台灣軍方本月針對中國軍事動態編製報告，依據台灣在渤海、東海、台灣海峽、南海及西太平洋區域的監偵與情資統計中國去年海空行動，再據每小時燃料及物資消耗預估相關費用。

據這份報告內容和聽取研究簡報的官員說法，共軍去年在前述地區的海空演訓花費總計約為人民幣1520億元（212.5億美元），其中包括後勤維修和人員薪資等。

路透社根據這項研究估算，相關演訓支出約占中國去年軍事支出的9%，高於2023年基於相同預估的7%。

台灣的國防部在給路透社的聲明中說「中國持續軍事擴張及灰色地帶的挑釁行為，嚴重破壞印太區域和平穩定」，未直接回應前述報告裡的軍事支出及相關數據。

