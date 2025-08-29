潛艦國造今年10億預算尚未解凍 國防部明年再編119.5億

行政院上周通過115年度中央政府總預算案，各部會預算書陸續送達立法院，外界關注國造潛艦後續建造進度，根據明年度國防部預算書，在2840億8100萬的潛艦國造後續預算中，明年度編列119億5千萬元，外界預估，海鯤號後續艦明年仍在簽訂合約階段，尚未展開第二艘建造工程。

國造潛艦後續量產預算，總計達2840億元，今年度是第一年度，編列20億元，目前凍結10億，國防部及海軍仍宣稱，原型艦海鯤艦將於今年11月底交艦，屆時才能解凍預算，但能否如期完成，外界仍有問號。

除了潛艦計畫外，陸、海、空、憲兵、政戰局明年編列共同需求的多元運用行政用途無人機採購案共11億9100萬元；同時也編列10億1500萬元給軍備局，進行研發無人載具前瞻技術多元整合開發計劃。

另外，明年度新增的重要武器裝備，包括編列43億4300萬元增購「空戰即時演訓系統莢艙」；另外攸關20架C-130運輸機性能提升的「太武山三號專案」，仍編列於機密預算且尚未執行，空軍在明年度編列35億6400萬元，執行C-130停機棚廠設施興建工程。

商品推薦