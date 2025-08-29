國防部：共軍期望2035完備封鎖戰力 達台海內海化目標

國防部今天在中共軍力報告書中指出，共軍期望2035年前實現全面軍事現代化，完備對台聯合封鎖及「反介入/區域拒止」（A2/AD）等能力，掌握第2島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達「台海內海化」目的。

「民國115年度國防預算書」、「114年中共軍力報告書」及「國防部五年兵力整建及施政計劃報告書」已送抵立法院。

國防部在中共軍力報告書中指出，中共國防政策維持「積極防禦」，並依新「三步走」擬定短、中、長期戰略目標逐步達成軍事現代化，但觀察共軍近年軍事活動範圍像第2島鏈延伸，最遠赴南太平洋從事航訓，防禦布勢較過往更為主動。

針對中共各軍種的戰略目標，國防部表示，中共陸軍置重點於無人裝備支援地面城鎮作戰、聯合作戰及跨海（戰區）演訓，期望於2035年以前，達成部隊現代化的目標；海軍則確保在2035年前，於第1島鏈至第2島鏈間海域，建立戰略防禦縱深及抗擊外軍戰力。

空軍為在2035年前，建成擁有攻防兼備能力的戰略空軍，並具備對第2島鏈作戰所需的空中機動、補給及戰略縱深精準打擊能力；火箭軍則擴編核彈部隊，進一步提升核反擊能力。

針對中共各軍種武器籌獲與發展，國防部分析，中共「福建號」已完成第8次海試任務，除進行動力、電機、電戰及戰鬥系統等檢測，以及艦載殲35、殲15T、新型預警機研製與測試，未來將協同遼寧號、山東號航艦組成遠洋作戰能力。

國防部提到，中共同時亦加速研製第6代戰機，逐步優化第2島鏈內遠程作戰能力，朝「全域反應」戰略空軍轉型；另外，火箭軍也加速新型反艦彈道飛彈與極音速飛彈列裝，擴大第2島鏈火力打擊與抗擊外軍能力。

國防部提及，中共將網路作戰視為現代軍事行動關鍵組成部分，採平時滲透、長時埋伏、戰時轉為破壞行動的模式，透過網路空間部隊整合各項資源，可在衝突初期發動癱瘓性攻擊，發揮非對稱打擊力量。此外，中共統合運用各軍種火力，採多波次、多彈型組合，以「首波突擊、後續攻擊、補充打擊」等3階段實施，置重點於「飽和式打擊與突防突襲攻擊」，發揚火力最大化。

國防部強調，中共持續運用「帶路倡議」加深與印太各國政經與軍事關係鏈結，試圖改變區域權力平衡，抗衡美盟印太戰略，進而誘導國際社會孤立台灣，維護「台灣為不可分割領土」的核心利益。

國防部指出，中共期望於2035年實現全面軍事現代化，不僅持續發展各項軍備，火箭軍也持續加強核反擊能力，完備對台聯合封鎖、奪取綜合控制權及「反介入/區域拒止（A2/AD）」能力，同時以機艦逾越中線、貼近台灣24浬線活動，演訓區域甚至逐步擴展至台灣東部外海一帶，企圖掌握第2島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達成「台海內海化」目的。

