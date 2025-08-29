國防部追加預算案協商過關 同意追加9465萬餘元
國民黨立委徐巧芯29日凌晨透過臉書以「立法院追加預算說明」為題貼文說，與國防部協商後達成協議，同意國防部2025年預算案追加9465萬餘元，減列8267萬餘元。
立法院財政委員會昨（27）日為各部會追加預算案「挑燈夜戰」。海委會主委管碧玲也在臉書貼文說，海委會所需15億的追加預算，除媒體宣傳經費遭刪除之外，其餘全數得到立法院朝野協商的支持。
針對國防部追加預算案，徐巧芯表示，國防部差旅費或業務費涵蓋當中的6案所追加的3711萬元，經協商同意照列。
至於國家軍事博物館追加預算案，徐巧芯說，這項目問題很大，原訂建設經費是17億元，暴漲到54億元。現在還要再追加3000萬元，就算是物價調整也沒有這麼誇張。尤其過程中工期延展「300多天」，但對廠商罰款只有310萬元，追加8000多萬元，罰款卻只有300萬元，對此建設完全掌控失調。未來要求國防部多加檢討之外，目前再追加現在也來不及做8356萬元了。所以考量後年度只剩下4個月，因此經國防部同意，全數減列。可以做持續編列，但此案必須檢討。
至於軍事行政-辦理文宣心戰等經費，徐巧芯說，此案針對「新視界」節目進行減列。她說，首先這不是什麼認知作戰的項目，而是一檔莒光園地的節目。從2019到2023年，6年都標給三立，今年2025年標給民視，一共是5集，970萬元，平均一集是194萬元。就算今年做8集，也是多582萬元而已，現在若追加1957萬元，目前只剩下4個月，沒有必要追加這麼多，尤其按照過去1.5個月做一集，大概只能做兩集。經與國防部協商，減列1267萬元媒體宣傳費，可追加690萬元。
對教育訓練業務-辦理演訓任務等經費，徐巧芯說，這項科目去年編列4億元，結果只用了3.3億元，剩下7000萬元並未執行完畢。今年編列3.8億元，但現在年度剩下4個月，追加9000萬元不符合比例原則。所以原提案欲刪除5000萬元，認為比照去年3.3億元應該足夠。但考量到今年教育訓練比較多，且國防部表示今年預算已使用87.8%，因此僅減列4000萬元，同意追加5063萬元。
