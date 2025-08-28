藍委馬文君刪除國防部追加預算案 發文逐條公開接受公評

國防部向立法院就今（2025）年預算案提出63億8855萬7000元的追加預算，國民黨立委馬文君逐項把關刪減，遭民進黨批評。馬文君今天透過臉書逐項將她主張刪減預算的理由列出，表示可受公評。

國防部向立法院財政委員會報告表示，面對當前國際區域情勢及中共灰色地帶襲擾，國軍負擔的戰備任務日益繁重，國防部2025年度預算因通刪且部分項目限制不得流用，已對國防施政造成影響，因此依預算法第79條第3款，就相關需求提出追加預算63億8855萬7000元，其中公開部分編列63億3151萬9000元。其中提出追加媒體政策及業務宣導費預算達2649萬8000元。

這項追加製片預算遭馬文君主張刪除1957萬元，她今天在臉書貼文表示，這筆追加預算包含政戰局製播「全民新世界」節目追加1267萬6千元、人次室人才招募廣告追加605萬8千元、一般事務費追加774萬1千元。而不同意追加的理由，是因為「全民新視界」節目由三立電視台製播，今年契約已經簽了，製播節目從8集縮減成5集，為何要再多給1200多萬元？而人次室所追加一般事務費774萬1000元，由於一般事務費大多支用於團體獎金、餐費、購買事務雜物，如衛生紙、茶葉、咖啡等，她對重要性與必要性存疑，可受社會公評。

國防部所提關於演訓、軍事交流、部隊訓練費，經統刪變成3億2339萬5千元。馬文君表示，她刪除追加的9063萬元不同意追加，理由是2024年這筆預算編列4億元，執行率奇差，繳回金額高達7000餘萬元，實際只支用3億3000萬元，與今年預算相當，去年整年用不完，今年度只剩4個月，為何還要追加？而之所以用不完，是因為出國協訓人員審查嚴謹，語文更是重中之重，往年皆無法如計畫派訓，為避免挪用的情事再發生，因而提案刪除。

至於軍事營區防護預算刪除追加的504萬元，馬文君則說，預算原編列3億588萬3000元，統刪504萬2000元，現要求全數追回，其追回子科目為國內旅費468萬4000元，設備及投資35萬8000元。國內旅費大多為督導用的差旅費，今年度僅剩4個月，為何每月還需要多花100多萬的差旅費，她認為國防部應該要給在野立委更詳細的說明。

至於後勤、通資預算刪除追加的1398萬元，馬文君表示，後勤與通資原編列23億589萬9000元預算，統刪1398萬7千元，現要求全數追回，其追回項目為國內旅費750萬1000元，國外旅費236萬1000元，設備及投資412萬5000元，資訊軟體設備372萬4000元及雜項設備40萬1000元。此案追加的預算是差旅費，還有單位只要求追加1萬7000元；也有單位的資訊軟體費僅追加4萬7千元，重要性與必要性為何？

關於軍事採購履約費刪除追加的706萬元，她指出，軍事採購履約費原編列預算1億8914萬6000元，遭統刪706萬8000元，現要求全數追回，其追回項目為國內旅費588萬6000元、國外旅費118萬2000元，還有單位在國內旅費要求追回1萬3000元。「有什麼重要的差旅，缺了1萬3000元？」國防部須提供相關資料向國人說明。

商品推薦