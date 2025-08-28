賴總統在馬公軍艦錄製莒光園地 勉勵唯有備戰才能避戰

快訊

中央社／ 台北28日電

總統賴清德22日前往宜蘭勗勉海軍168艦隊，並在馬公軍艦錄製莒光園地「與官兵有約」節目，節目於今天播出。賴總統期許官兵，秉持海軍「錨鍊精神」，守護國家安全，並提到唯有靠實力，才能有真正的和平，唯有備戰，才能避戰。

賴總統提到，很榮幸登上即將進行偵巡任務的馬公軍艦，當面向官兵致意，每一名在艦上的官兵都是守護台灣第一線的關鍵角色，每一次出海、每一次偵巡，都是對國家安全的貢獻與守護，保護台灣的民主自由，並對艦上官兵廣播勉勵，期許秉承海軍「錨鍊精神」，順利完成任務。

賴總統也逐一詢問參與錄製節目的官兵，各自的服役情況和家庭生活，當聽到馬公艦航海士官長提及妻子是護理師時，賴總統親切的說「是我同行」，並提到政府也積極幫護理人員加薪，希望能改善醫療人員的工作環境，因為人民的健康福祉才能受到保障。

賴總統表示，他身為三軍統帥，除了提高國防預算精實國防力量，對三軍官兵的照顧也是他的責任，所以上任後就接受國防部長顧立雄的建議，為國軍官兵增加加給，這都是具體的施政。

賴總統指出，國軍官兵穿上軍服，肩負起守護國家安全的重責大任，國家的安定不只依靠領導者的決策，更有賴全體國軍官兵的堅守崗位、忠於職守，艦上官兵在海上用雷達與聲納守護的不只是領海，更是國家的未來與人民的信心。

賴總統談及，面對當前嚴峻情勢，「反侵略、護主權」是共同的信念，只要團結在一起，敵人就無法分化，只要意志堅定，威權就無法奪走「我們珍視的民主與自由」。

賴總統說明，國軍的信心就是國家的安心，國軍7月完成「漢光41號」實兵演習，這是演練規模最大、最貼近實戰的一次，無論是灰色地帶襲擾應處、動員戰力恢復效能、軍民整合協調，或是整體防衛韌性的建構，國軍官兵都團結合作，展現了高度的反應力和行動力。

賴總統提到，演習期間遇到颱風來襲，國軍也第一時間完成整備投入災區支援。從演訓場地到救災前線，都看到訓練精實、士氣堅定的部隊，讓民眾驕傲，也讓民眾安心。

賴總統強調，面對中共持續不斷的灰色地帶侵擾、心理滲透，以及錯假訊息操弄，都是對台灣防衛意志的長期挑戰，國軍官兵每天都在面對這些壓力，政府一定會做官兵的後盾，持續提升國防預算、推動國防改革、優化國軍各項待遇、改善官兵生活環境，並加強國防產業發展與國際合作，政府要提升的不只是軍事力量，更是守護民主的決心，唯有靠實力，才能有真正的和平，唯有備戰，才能避戰。

