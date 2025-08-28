政院：九三軍人節優惠史上最熱烈 37集團、逾2萬店家響應敬軍折扣

行政院長卓榮泰日前指出，國軍在災害防救、防衛國家安全與主權，始終站在守護國家與人民的第一線。因此在今年的九三軍人節將推出一系列的敬軍活動，行政院發言人李慧芝28日表示，目前響應的企業包括37家集團、62個品牌，提供優惠的門市則達到2萬家以上，是歷來活動最踴躍的一次，各店家將提供7折至93折不等優惠，並涵蓋了很多指標性的零售、餐飲及休憩業類別。

李慧芝28日於院會後記者會中表示，近年來中國大陸不斷已軍事或灰色地帶的常態性的侵擾台灣，台灣國人能夠安居樂業的生活、工作、求學不受影響，完全有賴於國軍官兵全天候等待，在國土的每一個角落保衛家園，對於國軍的付出，值得全體國人的尊敬與支持，因此為表達社會對於國軍的高度認同與支持，賴總統指示行政院擴大辦理今年的九三軍人節的敬軍活動。

李慧芝表示，行政院政委馬永成與季連城共同召開了六次以上的跨部會會議，此次的優惠措施以民間廠商為主，行政院及各部會所轄的設施以及場館為輔，此次也為了讓優惠措施能夠更加貼近國軍弟兄的期待，先請國防部做了小規模的問券調查，結果顯示有過半數國軍官兵較偏好餐飲超商類別優惠、住宿優惠跟休閒娛樂類別其次，並希望優惠方案則是以消費折扣為優先，因此照會了經濟部、農業部、交通部、文化部、教育部及退輔會等，協請民間業者及國營事業所轄園區場館及設施，在九三軍人節期間推出現役軍人及眷屬相關優惠措施，或是全店消費給予折扣等方式。

李慧芝表示，目前響應的企業包括37家集團、62個品牌，提供優惠的門市則達到2萬家以上，是歷來活動最踴躍的一次，各店家將提供7折至93折不等優惠，並涵蓋了很多指標性的零售、餐飲及休憩業類別，此外也有很多遊樂園及藝文場館也推出1+1的優惠。

李慧芝強調，感謝民間業者與各部會的協助，未來也會持續在每年辦理，相關優惠也會在下周展開，希望國軍弟兄能夠感受到國家社會對其辛勞的肯定與感謝。

此次的敬軍活動包括，我國國局航空，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）皆在9月3日軍人節當天推出，凡現役軍人搭乘台灣出發有望升等至商務艙的機會，更將在當天把優先登機服務延伸至眷屬；統一超（2912）（7-11）、全家（5903）、萊爾富也在九三軍人節前後推出優惠折扣；餐飲品牌如漢來海港餐廳、饗食天堂等知名連鎖品牌也有祭出相關折扣優惠。相關細節也都在國防部官網能夠查詢。

