九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（中右二）於8月初主持「114年軍人節敬軍記者會」，感謝民間企業的參與，提供軍人優惠以具體行動支持國軍。記者曾學仁／攝影
九三軍人節將至，今年由行政院領銜推出九三敬軍系列活動，行政院發言人李慧芝今天表示，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。李慧芝強調，今年的優惠涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，希望官兵及眷屬能充分使用，度過愉快的軍人節。

李慧芝說，近年中共不斷以軍事及灰色地帶行動常態性侵擾台灣，國人仍舊能安居樂業，有賴國軍全天候保衛家園，因此官兵的奉獻付出值得全國國人尊敬支持。為表達社會對軍人的高度支持與認同，總統指示行政院擴大辦理敬軍活動。

李慧芝說，政務委員馬永成、季連成召開了六次以上跨部會會議，推出的優惠措施以民間廠商為主，相關部會所轄設施場館為輔。同時為讓優惠措施更加貼近國軍弟兄期待，這次請國防部先進行小規模問卷調查，結果顯示過半數官兵較偏好餐飲、超商類別優惠，住宿和休閒娛樂類別其次，同時希望優惠方案以消費折扣為優先。

李慧芝指出，這次活動照會了經濟部、農業部、交通部、文化部、教育部、退輔會等部會，並協請民間業者與國營事業所轄園區場館設施，在九三軍人節期間推出專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，多數以全店消費折扣為方式。

她強調，今年響應的有37家企業集團、62個品牌，提供優惠門市達2萬家以上，是歷來活動最踴躍的一次。各店家將提供7折到93折不等的優惠，涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，此外很多遊樂園、藝文場館也推出1+1優惠措施，讓軍人及家人眷屬可同享敬軍榮耀與優惠。

李慧芝強調，九三敬軍活動未來也會每年辦理，希望官兵及眷屬能充分使用，度過愉快的軍人節。

相關新聞

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

雄蜂一型飛彈與天使二型飛彈外型像是攣生兄弟，外界多認為是以色列協助台灣發展，但事實並非如此。在國防自主、技術自主的大目標下，飛彈的氣動力設計、電子元件等，到底有何不同？資深記者高凌雲從極機密報告中找到答案。

九鵬基地爆炸案解謎 車刀碎塊點燃藥屑引燃推進劑藥柱

中科院九鵬基地敏感的飛彈推進劑產區去（2024）年底發生爆炸事件，中科院完成調查向立法院指出，是推進劑藥屑正常切割時，意...

五角大廈擬派聯絡官駐台！最快今年底前 重點加強無人機合作

金融時報27日報導，美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域...

國防部預告 義務役也可享3天身心調適假

國防部先前預告增訂軍官、士官每年3天「身心調適假」，但遭質疑義務役士兵無法適用。國防部日前預告修正「常備兵補充兵服役規則...

共軍93閱兵前夕「聯合戰備警巡」 一上午33共機出海擾台

國防部中午表示，從今天上午8時48分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其...

