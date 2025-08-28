九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍
九三軍人節將至，今年由行政院領銜推出九三敬軍系列活動，行政院發言人李慧芝今天表示，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2萬家以上，是歷來最踴躍的一次。李慧芝強調，今年的優惠涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，希望官兵及眷屬能充分使用，度過愉快的軍人節。
李慧芝說，近年中共不斷以軍事及灰色地帶行動常態性侵擾台灣，國人仍舊能安居樂業，有賴國軍全天候保衛家園，因此官兵的奉獻付出值得全國國人尊敬支持。為表達社會對軍人的高度支持與認同，總統指示行政院擴大辦理敬軍活動。
李慧芝說，政務委員馬永成、季連成召開了六次以上跨部會會議，推出的優惠措施以民間廠商為主，相關部會所轄設施場館為輔。同時為讓優惠措施更加貼近國軍弟兄期待，這次請國防部先進行小規模問卷調查，結果顯示過半數官兵較偏好餐飲、超商類別優惠，住宿和休閒娛樂類別其次，同時希望優惠方案以消費折扣為優先。
李慧芝指出，這次活動照會了經濟部、農業部、交通部、文化部、教育部、退輔會等部會，並協請民間業者與國營事業所轄園區場館設施，在九三軍人節期間推出專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，多數以全店消費折扣為方式。
她強調，今年響應的有37家企業集團、62個品牌，提供優惠門市達2萬家以上，是歷來活動最踴躍的一次。各店家將提供7折到93折不等的優惠，涵蓋很多指標性零售、餐飲、休憩業類別，此外很多遊樂園、藝文場館也推出1+1優惠措施，讓軍人及家人眷屬可同享敬軍榮耀與優惠。
李慧芝強調，九三敬軍活動未來也會每年辦理，希望官兵及眷屬能充分使用，度過愉快的軍人節。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言