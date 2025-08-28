快訊

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

開箱文／Pixel 10 Pro XL變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚

輝達不給力…台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

傳美國防部派駐台聯絡官 顧立雄：雙邊軍事交流緊密

中央社／ 台北28日電
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

外媒報導，美國國防部國防創新部門（DIU）將派聯絡官駐台，加速無人機領域合作。國防部長顧立雄今天表示，國防部跟美方有緊密軍事交流跟合作，與DIU合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應跟評論。

根據英國「金融時報」報導，由於華府難以獨自應對中國軍事擴張，美國國防部國防創新部門（DefenseInnovation Unit）今年將派1位聯絡官駐台灣，以加速無人機領域合作並運用台灣科技業。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查114年度中央政府總預算追加預算案。

顧立雄會前接受媒體訪問時，對於外媒報導，美國國防部將派聯絡官駐台一事，他表示，國防部跟美方國防相關單位都有緊密軍事交流跟合作，與美國國防部國防創新部門的合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應跟評論。

另外，國造潛艦原型艦海鯤艦7月初完成第3次浮航海試，對於是否能依規劃在9月底完成海上測試，顧立雄表示，目前仍在持續進行調教，也在做裝備調整，會就相關測試進行評估，希望按照管制節點進行，待完成浮航測試，具備潛航條件後，自然就會進行潛航測試。

針對國防部追加預算中，有關文宣、心戰及保防等相關經費，恐遭在野黨刪除。顧立雄表示，國防部依全民國防教育法，從事全民國防教育宣導，這是法律賦予國防部的任務，另一部分是招募人才的相關工作，希望相關經費予以維持。

媒體詢問，行政院暫緩編列志願役加給調高至新台幣3萬元的預算，是否對國軍第一線招募人員造成影響。顧立雄表示，他要先感謝第一線招募人員的辛苦，有關招募進行相關內容說明時，已請招募人員就現在已實施部分，如志願役跟戰鬥加給調整、網路戰加給、電偵加給做說明，依照現況進行招募。

國防部 顧立雄 美國國防

延伸閱讀

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

吳思瑤指AIT與顧立雄、藍委見面「兩樣情」 國民黨：不尊重美方

明年志願役加薪預算卡關 顧立雄盼經釋憲等方式達共識

AIT主動貼文：谷立言上周會晤顧立雄 討論美台不對稱軍事嚇阻的合作

相關新聞

九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍

九三軍人節將至，今年由行政院領銜推出九三敬軍系列活動，行政院發言人李慧芝今天表示，今年有37家企業集團響應，優惠門市達2...

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

雄蜂一型飛彈與天使二型飛彈外型像是攣生兄弟，外界多認為是以色列協助台灣發展，但事實並非如此。在國防自主、技術自主的大目標下，飛彈的氣動力設計、電子元件等，到底有何不同？資深記者高凌雲從極機密報告中找到答案。

九鵬基地爆炸案解謎 車刀碎塊點燃藥屑引燃推進劑藥柱

中科院九鵬基地敏感的飛彈推進劑產區去（2024）年底發生爆炸事件，中科院完成調查向立法院指出，是推進劑藥屑正常切割時，意...

五角大廈擬派聯絡官駐台！最快今年底前 重點加強無人機合作

金融時報27日報導，美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域...

國防部預告 義務役也可享3天身心調適假

國防部先前預告增訂軍官、士官每年3天「身心調適假」，但遭質疑義務役士兵無法適用。國防部日前預告修正「常備兵補充兵服役規則...

共軍93閱兵前夕「聯合戰備警巡」 一上午33共機出海擾台

國防部中午表示，從今天上午8時48分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。