傳美國防部派駐台聯絡官 顧立雄：雙邊軍事交流緊密

外媒報導，美國國防部國防創新部門（DIU）將派聯絡官駐台，加速無人機領域合作。國防部長顧立雄今天表示，國防部跟美方有緊密軍事交流跟合作，與DIU合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應跟評論。

根據英國「金融時報」報導，由於華府難以獨自應對中國軍事擴張，美國國防部國防創新部門（DefenseInnovation Unit）今年將派1位聯絡官駐台灣，以加速無人機領域合作並運用台灣科技業。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查114年度中央政府總預算追加預算案。

顧立雄會前接受媒體訪問時，對於外媒報導，美國國防部將派聯絡官駐台一事，他表示，國防部跟美方國防相關單位都有緊密軍事交流跟合作，與美國國防部國防創新部門的合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應跟評論。

另外，國造潛艦原型艦海鯤艦7月初完成第3次浮航海試，對於是否能依規劃在9月底完成海上測試，顧立雄表示，目前仍在持續進行調教，也在做裝備調整，會就相關測試進行評估，希望按照管制節點進行，待完成浮航測試，具備潛航條件後，自然就會進行潛航測試。

針對國防部追加預算中，有關文宣、心戰及保防等相關經費，恐遭在野黨刪除。顧立雄表示，國防部依全民國防教育法，從事全民國防教育宣導，這是法律賦予國防部的任務，另一部分是招募人才的相關工作，希望相關經費予以維持。

媒體詢問，行政院暫緩編列志願役加給調高至新台幣3萬元的預算，是否對國軍第一線招募人員造成影響。顧立雄表示，他要先感謝第一線招募人員的辛苦，有關招募進行相關內容說明時，已請招募人員就現在已實施部分，如志願役跟戰鬥加給調整、網路戰加給、電偵加給做說明，依照現況進行招募。

