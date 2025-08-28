傳美國防部派駐台聯絡官 顧立雄：雙邊軍事交流緊密
外媒報導，美國國防部國防創新部門（DIU）將派聯絡官駐台，加速無人機領域合作。國防部長顧立雄今天表示，國防部跟美方有緊密軍事交流跟合作，與DIU合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應跟評論。
根據英國「金融時報」報導，由於華府難以獨自應對中國軍事擴張，美國國防部國防創新部門（DefenseInnovation Unit）今年將派1位聯絡官駐台灣，以加速無人機領域合作並運用台灣科技業。
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查114年度中央政府總預算追加預算案。
顧立雄會前接受媒體訪問時，對於外媒報導，美國國防部將派聯絡官駐台一事，他表示，國防部跟美方國防相關單位都有緊密軍事交流跟合作，與美國國防部國防創新部門的合作也是其中一環，但對於個案，循例不會予以回應跟評論。
另外，國造潛艦原型艦海鯤艦7月初完成第3次浮航海試，對於是否能依規劃在9月底完成海上測試，顧立雄表示，目前仍在持續進行調教，也在做裝備調整，會就相關測試進行評估，希望按照管制節點進行，待完成浮航測試，具備潛航條件後，自然就會進行潛航測試。
針對國防部追加預算中，有關文宣、心戰及保防等相關經費，恐遭在野黨刪除。顧立雄表示，國防部依全民國防教育法，從事全民國防教育宣導，這是法律賦予國防部的任務，另一部分是招募人才的相關工作，希望相關經費予以維持。
媒體詢問，行政院暫緩編列志願役加給調高至新台幣3萬元的預算，是否對國軍第一線招募人員造成影響。顧立雄表示，他要先感謝第一線招募人員的辛苦，有關招募進行相關內容說明時，已請招募人員就現在已實施部分，如志願役跟戰鬥加給調整、網路戰加給、電偵加給做說明，依照現況進行招募。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言