中共49機艦船襲擾台灣 國軍嚴密監控

中央社／ 台北28日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲41架次共機，其中24架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共49機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，自昨天上午8時48分起，陸續偵獲中共各型軍機33架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入台灣周邊空域，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時10分至昨天下午4時，在台灣海峽空域偵獲中共29架次主、輔戰機，其中15架次逾越海峽中線。

國軍另於昨天上午9時15分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共7架次主、輔戰機；並於昨天上午8時20分至昨天晚間8時10分在台灣防空識別區（ADIZ）外的北方空域偵獲中共5架次主、輔戰機，其中2架次進入台灣防空識別區內的北部空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

