澳底海巡隊新艇成軍 強化東北角海域防線、提升救生救難能量

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
海巡署艦隊分署澳底海巡隊PP-3529巡防艇成軍，加入東北角海域防線。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊PP-3529巡防艇成軍，加入東北角海域防線。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天舉行PP-3529巡防艇成軍暨祈福典禮，正式宣布新艇加入東北角海域防線，共同祈願國泰民安，祝福新艇執行各項維護漁權、海域主權及巡弋任務順利平安。

澳底海巡隊表示，PP-3529艇是艦隊分署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，新造的35噸級巡防艇，長22.35公尺、船寬5.12公尺、最大吃水1.0公尺，續航力達676浬，最高航速可達45節（約時速83公里），具備速度快、吃水淺、操縱靈活及節能減碳等優勢。

巡防艇配置高壓水砲，每小時噴水量約7萬公升，射程可達60公尺，具備強大消防與滅火能力。船體以鋁合金打造，並強化船舷防撞設計，執行查緝登檢任務時更具安全與效率。新艇加入執法行列後，搭配同型PP-3591艇，將大幅提升澳底海巡隊在東北角海域的救生救難與查緝能量。

澳底海巡隊長姜義皇今天主持PP-3529巡防艇成軍暨祈福典禮，新北市貢寮區區長柯建輝、貢寮區漁會理事長陳國光及多位地方仕紳出席。

澳底海巡隊表示，新型35噸級巡防艇憑藉高機動性能，可迅速應處各類海上狀況，無論是漁權維護、治安維護或救生救難，皆能發揮最大效能。民眾如發現海上不法情事或需要協助，可撥打海巡「118」免付費服務專線，海巡人員將在最短時間內趕赴現場，站在第一線維護海域秩序、守護國人生命財產安全。

澳底海巡隊長姜義皇今天主持PP-3529巡防艇成軍暨祈福典禮，新北市貢寮區區長柯建輝、貢寮區漁會理事長陳國光及多位地方仕紳出席。記者邱瑞杰／翻攝
澳底海巡隊長姜義皇今天主持PP-3529巡防艇成軍暨祈福典禮，新北市貢寮區區長柯建輝、貢寮區漁會理事長陳國光及多位地方仕紳出席。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊PP-3529巡防艇成軍，加入東北角海域防線。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊PP-3529巡防艇成軍，加入東北角海域防線。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊長姜義皇今天主持PP-3529巡防艇成軍暨祈福典禮。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊長姜義皇今天主持PP-3529巡防艇成軍暨祈福典禮。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊PP-3529巡防艇成軍，加入東北角海域防線。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署澳底海巡隊PP-3529巡防艇成軍，加入東北角海域防線。記者邱瑞杰／翻攝

