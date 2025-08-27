國軍戰鬥靴產地標示不實 軍備局：該批產品未履約驗收

媒體今天報導，國軍戰鬥靴得標廠商分包商自越南進口一批軍用戰鬥靴，鞋底貼有「MADE IN TAIWAN」字樣，實際產地卻來自越南，涉嫌偽標。軍備局回應，該批產品已於去年8月退回越南，並未進入國軍履約驗收階段。

中天新聞網今天報導指出，民眾黨立委張啓楷揭露，神采公司2023年得標國軍第302廠國有民營案，軍方幫廠商訂了條款，其中50%訂單必須在國內生產，也為廠商開後門，轉包國外生產，而高雄海關去年7月18日查驗神采公司分包商仁茂公司，委由報關業者自越南進口一批軍用戰鬥靴，當場發現鞋底貼有「MADE IN TAIWAN」字樣。

張啓楷表示，鞋盒與外包裝甚至還貼有國內廠商承製與「國防部全民防衛動員署後備指揮部」等字樣，試圖以假冒方式誤導使用者產地來源，質疑相關檢核機制集體失靈，未能發揮把關功能。

軍備局生製中心晚間以新聞稿指出，神采公司協力廠商仁茂公司，於去年7月18日報關時，遭財政部關務署高雄關查獲，以越南製「超纖野戰靴」，標示「MADE IN TAIWAN」字樣，涉有產地標示不實。該批產品已於去年8月7日退回越南，並未進入國軍履約驗收階段。

軍備局說明，神采公司後以台中立揚鞋業企業社產製「超纖野戰靴」供貨，於去年11月18日驗收合格，並依約逾期計罰，所謂「國防部檢核機制失靈，未能發揮把關功能」等內容，並非事實。

