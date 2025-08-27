軍聞社九三前夕推出「飛行之外」MV 向飛官致敬
九三軍人節前夕，軍聞社推出「飛行之外」MV，獻給天空的飛官與在崗位上奮鬥的官兵致敬，也向軍眷獻上感謝，MV今天在台北大巨蛋配合職棒開球，首度於大螢幕上映，同時也在軍方社群平台刊播。
國防部指出，九三軍人節前夕，軍事新聞通訊社推出「飛行之外」MV，並在台北大巨蛋配合職棒開球，首度在大螢幕上映，同時也同步在國防部臉書及軍聞社Youtube等相關社群平台刊播。
國防部表示，「飛行之外」MV以真摯溫柔的旋律，記錄三軍飛官在訓練與任務之餘，與家人相聚的日常，鏡頭不只鎖定在專注飛訓的模樣，更走進軍眷的生活，看見他們等待飛官的眼神、輕聲叮嚀的語調，以及報喜不報憂的深情，此次MV雖聚焦於飛官的身影，這份情感亦屬於所有國軍官兵，他們無懼艱難，傾力守護的背後，是家人的理解、支持與陪伴。
軍聞社特別邀請空軍虎團主唱、時任空軍官校戰鬥訓練組教官江中豪中校獻唱，影片內容描述空軍第7聯隊朱偉銘少校、空軍第1聯隊黃濬桀中校與龔嗣傑上尉、海軍反潛航空指揮部徐藝軒中尉、陸軍航空601旅林安倫上尉、602旅蘇椿詠中校與鄭羽筑少校等跨軍種飛行員，共同交織出屬於國軍的飛行故事，並向默默支持的軍眷們，獻上最高的敬意與感謝。
國防部指出，「飛行之外」在製作的核心上，不只是飛行的故事，更是關於全體官兵的守護與被守護的承諾，在軍人節前夕向每一位在崗位上奮戰的官兵致敬，也向每一位軍眷獻上感謝，謝謝成為最強而有力的後盾，讓天空、家園更安全。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言