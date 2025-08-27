軍聞社九三前夕推出「飛行之外」MV 向飛官致敬

九三軍人節前夕，軍聞社推出「飛行之外」MV，獻給天空的飛官與在崗位上奮鬥的官兵致敬，也向軍眷獻上感謝，MV今天在台北大巨蛋配合職棒開球，首度於大螢幕上映，同時也在軍方社群平台刊播。

國防部表示，「飛行之外」MV以真摯溫柔的旋律，記錄三軍飛官在訓練與任務之餘，與家人相聚的日常，鏡頭不只鎖定在專注飛訓的模樣，更走進軍眷的生活，看見他們等待飛官的眼神、輕聲叮嚀的語調，以及報喜不報憂的深情，此次MV雖聚焦於飛官的身影，這份情感亦屬於所有國軍官兵，他們無懼艱難，傾力守護的背後，是家人的理解、支持與陪伴。

軍聞社特別邀請空軍虎團主唱、時任空軍官校戰鬥訓練組教官江中豪中校獻唱，影片內容描述空軍第7聯隊朱偉銘少校、空軍第1聯隊黃濬桀中校與龔嗣傑上尉、海軍反潛航空指揮部徐藝軒中尉、陸軍航空601旅林安倫上尉、602旅蘇椿詠中校與鄭羽筑少校等跨軍種飛行員，共同交織出屬於國軍的飛行故事，並向默默支持的軍眷們，獻上最高的敬意與感謝。

國防部指出，「飛行之外」在製作的核心上，不只是飛行的故事，更是關於全體官兵的守護與被守護的承諾，在軍人節前夕向每一位在崗位上奮戰的官兵致敬，也向每一位軍眷獻上感謝，謝謝成為最強而有力的後盾，讓天空、家園更安全。

