九鵬基地爆炸案解謎 車刀碎塊點燃藥屑引燃推進劑藥柱

中科院九鵬基地敏感的飛彈推進劑產區去（2024）年底發生爆炸事件，中科院完成調查向立法院指出，是推進劑藥屑正常切割時，意外點燃藥屑，引燃車床台架推進劑藥柱，導致爆炸。

國家中山科學研究院九鵬基地2024年12月初發生執行火工作業時藥柱意外燃燒，造成化學研究所一名柳姓工程師殉職，由於正值「海空戰力提升計畫」執行期間，事件涉及飛彈推進藥劑製作程序，肇因意外或化學所管理問題？立法院外交及國防委員會要求中科院交待肇因。

中科院表示，中科院為國防科技研發重鎮，研發項目以國軍飛彈武器系統為主，並涉及各類型高風險火工作業，中科院執行海空戰力提升計畫，各項飛彈量產任務繁重，對於工安要求更為嚴謹。

中科院表示，此次推進劑藥柱車修道次意外，是中科院55年來這項工序首次發生，經南區職安衛中心調查確認，中科院火工作業均有完善的作業程序及管理制度，作業前相關主管完成勤前宣教，含重點提示、護具查核後，人員依安全衛生作業標準(SOP)著個人防護具如耐燃工作服，進場前手握靜電握把排除靜電，作業中車床的車頭轉速及車刀進給率均符合SOP律定，作業人員無操作不當情事。

中科院指出，經以「科學建模回溯」及「車修藥屑落錘敏感度」測試後，測得「推進劑車修藥屑」遭2焦耳落錘能量撞擊即可觸發藥屑產生反應，而車刀碎塊產生的動能，約在7~8.4焦耳間，足以使高敏感度的車修藥屑產生反應，研判因車刀異常斷裂意外點燃現場車修藥屑後，續引燃車床台架推進劑藥柱，導致事件發生，因此事件純屬意外。

中科院說，現九鵬基地已完成「車刀定更定檢」、「獨立濕式集塵系統建置」、「個人放護具強化」及「車修廢藥濕式收集」等5項作業，並納入SOP外部專家學者審查及核定，以作業人員有所依循。而南區職安衛中心於今年4月21日函復中科院同意復工事宜，中科院於4月22日完成復工檢查、演練及整備，並於4月23日起執行火工作業。

中科院表示，針對化學所柳工程師因職災身亡所獲理賠計國軍火工彈藥特殊勤務保險1000萬元及中科院補償、勞工退休金、勞保給付等。另為照顧遺眷，中科院已進用於大樹院區工作。

