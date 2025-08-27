美國防創新單位DIU年底前插旗台灣 加速無人機與科技產業協作

五角大廈之下的國防創新單位（DIU）預計今年底前在台灣派駐聯絡官，重點是加速無人機的合作網絡，並將與包括科技業在內民間或雙用途生態系統建立連結。

英國金融時報引述知情人士指出，該名聯絡官將設於美國在台協會（AIT）。

另外，DIU也計畫在日本派駐官員，以深化與東京在軍事科技領域的合作。

兩年前，華府下令DIU集中心力開發對美軍在大國戰爭中取勝至關重要的技術，例如無人機等自主系統。有鑑於此，DIU已與新加坡、日本及阿拉伯聯合大公國的對口單位簽署合作協議。

這是繼去年10月與英國互派聯絡官後，DIU往印太盟邦擴展的最新一步。華府意識到，單憑自身難以有效因應中國的軍事擴張。

