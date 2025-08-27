五角大廈擬派聯絡官駐台！最快今年底前 重點加強無人機合作

金融時報27日報導，美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，以因應中國持續擴張的軍事實力。

三名知情人士透露，美國負責商業技術的國防創新單位（Defense Innovation Unit，DIU）預計今年底前派出一名官員駐台，加速無人機合作並鏈結台灣的科技產業；同時，華府也將在日本設置聯絡官。

DIU發言人表示：「我們計畫在印太地區、歐洲及中東的盟友與夥伴間盡快派出聯絡官，只要有人力到位，就會立即展開。」

其中一名知情人士指出：「無人機肯定是重點，但他們也會著眼於連結更廣泛的民間與軍民兩用生態系，包括科技產業。」兩名知情人士透露，這名駐台聯絡官將被安置於美國在台協會。

另有兩名消息人士表示，另一項優先任務是在日本政府中安插一名DIU官員。不過，日本防衛裝備廳並未立即回覆置評請求。

台日官員表示，DIU與海外產業建立連結的進展，可能被視為測試美國總統川普投入合作關係的意願。

一名亞洲國安官員說：「我們從川普政府官員那裡聽到的，多半是要求更多金錢，或者暗示我們不值得信任。若能派人來這裡，真正重視我們的科技，這將是對外釋放的一個訊號：我們只能攜手合作，才能實現這些目標。」

報導指出，這項部署正值美軍高層將中國視為最主要競爭對手之際。北京正持續推進太空、海軍與飛彈等新型武器發展，而美國國防工業基礎則面臨產能不足的挑戰，難以憑藉自身力量抗衡中國日益擴張的軍事實力。

商品推薦