快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

五角大廈擬派聯絡官駐台！最快今年底前 重點加強無人機合作

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作。路透
美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作。路透

金融時報27日報導，美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域合作，以因應中國持續擴張的軍事實力。

三名知情人士透露，美國負責商業技術的國防創新單位（Defense Innovation Unit，DIU）預計今年底前派出一名官員駐台，加速無人機合作並鏈結台灣的科技產業；同時，華府也將在日本設置聯絡官。

DIU發言人表示：「我們計畫在印太地區、歐洲及中東的盟友與夥伴間盡快派出聯絡官，只要有人力到位，就會立即展開。」

其中一名知情人士指出：「無人機肯定是重點，但他們也會著眼於連結更廣泛的民間與軍民兩用生態系，包括科技產業。」兩名知情人士透露，這名駐台聯絡官將被安置於美國在台協會

另有兩名消息人士表示，另一項優先任務是在日本政府中安插一名DIU官員。不過，日本防衛裝備廳並未立即回覆置評請求。

台日官員表示，DIU與海外產業建立連結的進展，可能被視為測試美國總統川普投入合作關係的意願。

一名亞洲國安官員說：「我們從川普政府官員那裡聽到的，多半是要求更多金錢，或者暗示我們不值得信任。若能派人來這裡，真正重視我們的科技，這將是對外釋放的一個訊號：我們只能攜手合作，才能實現這些目標。」

報導指出，這項部署正值美軍高層將中國視為最主要競爭對手之際。北京正持續推進太空、海軍與飛彈等新型武器發展，而美國國防工業基礎則面臨產能不足的挑戰，難以憑藉自身力量抗衡中國日益擴張的軍事實力。

情人 日本 美國在台協會

延伸閱讀

經典賽／Netflix花「5倍」150億日圓奪轉播權 日媒以「黑船」形容

無人機國家隊赴美投資 漢翔領軍…國防工業展9月登場

無人機非紅供應鏈 商機可期

無人機嘉義產業園區環評 啟動

相關新聞

五角大廈擬派聯絡官駐台！最快今年底前 重點加強無人機合作

金融時報27日報導，美國五角大廈計畫今年底前派遣一名聯絡官常駐台灣、日本等多個盟國，借力當地科技產業，特別加強無人機領域...

國防部預告 義務役也可享3天身心調適假

國防部先前預告增訂軍官、士官每年3天「身心調適假」，但遭質疑義務役士兵無法適用。國防部日前預告修正「常備兵補充兵服役規則...

賴總統談軍人加薪案：若合憲將追溯補齊 違憲會持續完善待遇

立法院已三讀攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」，行政院日前向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。賴清德總統今天主持將官晉任授階典禮時...

共軍九三閱兵前夕 23共機8共艦持續擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦7艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任...

九鵬基地爆炸案解謎 車刀碎塊點燃藥屑引燃推進劑藥柱

中科院九鵬基地敏感的飛彈推進劑產區去（2024）年底發生爆炸事件，中科院完成調查向立法院指出，是推進劑藥屑正常切割時，意...

共軍93閱兵前夕「聯合戰備警巡」 一上午33共機出海擾台

國防部中午表示，從今天上午8時48分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。