國防部預告 義務役也可享3天身心調適假

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部預告修正「常備兵補充兵服役規則」，賦予一年義務役男可申請最多3天「身心調適假」，4個月軍事訓練役男可請1天，且主官不得拒絕。圖／聯合報系資料照片
國防部先前預告增訂軍官、士官每年3天「身心調適假」，但遭質疑義務役士兵無法適用。國防部日前預告修正「常備兵補充兵服役規則」，也賦予一年義務役男可申請最多3天「身心調適假」，4個月軍事訓練役男則可請1天，且主官不得拒絕。

國防部在今年7月下旬預告，參酌公務人員請假規則，修正「國軍軍官士官請假規則」部分條文，增訂，軍、士官為調適身心需要，得請身心調適假，每年准給3日。志願役軍士官請假日數併入事假計算。義務役軍、士官則在其1年役期中放假之紀念日、節日及例假日調整核給事假。

不過消息公布後，遭外界質疑義務役士兵無法申請身心調適假，國防部近期再預告修改「常備兵補充兵服役規則」，未來一年兵在服役期間，至多可申請3天「身心調適假」，4個月軍事訓練役男則可請1天，且主官不得拒絕。

根據國防部預告「常備兵補充兵服役規則」第35條修法內容，「為調適身心需要，得請身心調適假，常備兵在服現役期間，准給3天身心調適假，常備兵役軍事訓練期間准給1天，權責主官不得拒絕。」

國防部在提出身心調適假時說明，為友善職場環境並強化軍官、士官心理健康韌性，各級主官應給予所屬軍官、士官心理健康支持，鼓勵其重視心理健康，自我察覺心理不適，找到舒緩壓力及照顧身心方式；使其達成心理健康狀態後，能夠有效投入戰訓本務。因此參酌公務人員請假規則，增列身心調適假，並明定權責主官不得拒絕，且不用檢附證明。

「常備兵補充兵服役規則」預告條文並規定，義務役士兵請事假，由年度內的休假調整核給。另外，草案也預告修正「常備兵補充兵服役規則」第29條，常備兵「不予晉級」的事由中，新增「受降級懲罰者」將不予晉級。

役男 國防部 義務役

