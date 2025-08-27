共軍93閱兵前夕「聯合戰備警巡」 一上午33共機出海擾台

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍再次發動聯合戰備警巡操演，大批機艦出海對台周邊空、海域進行騷擾。圖為共軍殲16戰機。圖／國防部提供
共軍再次發動聯合戰備警巡操演，大批機艦出海對台周邊空、海域進行騷擾。圖為共軍殲16戰機。圖／國防部提供

國防部中午表示，從今天上午8時48分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

這是共軍繼8月7日後，事隔20天再次發動聯合戰備警巡，騷擾我方防務安全。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

