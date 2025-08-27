賴總統談軍人加薪案：若合憲將追溯補齊 違憲會持續完善待遇

立法院已三讀攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」，行政院日前向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。賴清德總統今天主持將官晉任授階典禮時表示，未來若大法官釋憲合憲，政府將依法追溯補齊，若確定違憲，政府會依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。

賴總統上午主持9月份將官晉任授階典禮，向晉任的申晋強將軍、劉文靖將軍，表達最誠摯祝賀。賴總統說，2位將軍在過往職務任內，無論是推動「國軍軍風紀律改革專案」，督導專案查察及肅貪防弊，或是執行「水上特種作戰訓場新建工程」，以及指揮軍艦海上警戒、監控等任務，都有傑出的表現。

賴總統表示，面對多變複雜的國際情勢，未來的挑戰與任務將更加繁重。每一位將軍都責無旁貸，要帶領部隊堅守崗位和全體官兵同心協力，以勤訓精練、科技戰力以及戰術革新，展現國軍的專業與決心。

賴總統指出，確保國家安全、維護區域和平及照顧官兵的決心，始終堅定不移。明年度的國防預算，編列超過9000億元，比照北約標準，將超過GDP3%，是積極強化自我防衛能力的具體展現。

針對軍人調薪問題，賴總統表示，政府會持續當國軍最堅實的後盾。今年4月，他宣布調升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給；6月，調升網路戰加給；7月，調升戰航管加給及電偵加給，這些調整都已經正式生效，實質增加官兵薪資。

賴總統指出，立法院另行通過的待遇提升方案，不僅在程序上有違憲疑慮，齊頭式的加薪方式，也可能導致薪資結構失衡，無法反映不同部隊的專業能力以及所承擔的風險差異。未來若大法官釋憲結果合憲，政府將依法追溯補齊，若確定違憲，會在兼顧國家安全、財政負擔及整體經濟發展前提下，依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。

商品推薦