總統：軍人加薪若合憲將追補 若違憲也會完善待遇

總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮，他表示，政府從今年4月起陸續調升志願役勤務加給等，實質增加官兵薪資，然而立法院另行通過的待遇提升方案有違憲疑慮，未來若大法官釋憲合憲，政府將依法追溯補齊；若確定違憲，政府也會持續完善官兵的待遇制度。

賴總統上午主持將官晉任授階典禮，他致詞時，首先向晉任的申晋強將軍、劉文靖將軍，表達最誠摯祝賀。

總統說明，申晋強曾任陸軍機步二三四旅政戰主任、陸軍航特部督察室副主任、以及陸軍司令部軍督組組長；劉文靖曾任海軍二五六戰隊參謀主任、一六八艦隊蘭陽艦長、以及海軍艦指部副參謀長等職務。

賴總統表示，2位將軍在過往職務任內，無論是推動「國軍軍風紀律改革專案」，督導專案查察及肅貪防弊，或是執行「水上特種作戰訓場新建工程」，以及指揮軍艦海上警戒、監控等任務，都有傑出的表現。

賴總統提到，申晋強將調任國防部總督察長室的軍督處處長，劉文靖將調任戰規司戰研處處長，期待2人能在新職位上，發揮專長，強化戰略規劃及訓練機制，以靈活、積極的態度和作為，進一步提升國軍整體戰力。

賴總統談及，面對多變複雜的國際情勢，未來的挑戰與任務將更加繁重。每一位將軍都責無旁貸，要帶領部隊堅守崗位和全體官兵同心協力，以勤訓精練、科技戰力以及戰術革新，展現國軍的專業與決心。

另外，總統指出，確保國家安全、維護區域和平及照顧官兵的決心，始終堅定不移。明年度的國防預算，編列超過新台幣9000億元，比照北約標準，將超過GDP3%，是積極強化自我防衛能力的具體展現。

同時，賴總統強調，政府會持續當國軍最堅實的後盾。今年4月，他宣布調升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給；6月，調升網路戰加給；7月，調升戰航管加給及電偵加給。這些調整都已經正式生效，實質增加官兵薪資。

賴總統說明，立法院另行通過的待遇提升方案，不僅在程序上有違憲疑慮，齊頭式的加薪方式，也可能導致薪資結構失衡，無法反映不同部隊的專業能力以及所承擔的風險差異。

總統表示，未來若大法官釋憲結果合憲，政府將依法追溯補齊；若確定違憲，會在兼顧國家安全、財政負擔及整體經濟發展前提下，依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。

總統預祝國軍弟兄姊妹軍人節快樂，他並期許國軍能善用新興科技與戰術部署，發揮新興兵力的實效，鞏固國家安全的重要防線，確保台灣的自由民主以及永續發展。

