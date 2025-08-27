快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

共軍九三閱兵前夕 23共機8共艦持續擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦7艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中共舉行九三閱兵前夕，國防部統計，從昨（26）日清晨到今（27）日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次，共艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨日上午6時到晚間7時30分為止，發現中共戰鬥機及無人機計14架次在台海中線沿線活動，其中7架次曾逾越中線進入我北部、中部及西南空域活動。

西南空域方面，從昨天上午6時25分至11時50分，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計9架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機23架次，共艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機23架次，共艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供

台海 中共 國防部

