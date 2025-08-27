聽新聞
共軍九三閱兵前夕 23共機8共艦持續擾台
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦7艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
中共舉行九三閱兵前夕，國防部統計，從昨（26）日清晨到今（27）日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次，共艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中有16架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨日上午6時到晚間7時30分為止，發現中共戰鬥機及無人機計14架次在台海中線沿線活動，其中7架次曾逾越中線進入我北部、中部及西南空域活動。
西南空域方面，從昨天上午6時25分至11時50分，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計9架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。
