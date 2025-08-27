中共31機艦船襲擾台灣 國軍嚴密監控

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲23架次共機，其中16架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共31機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天晚間7時30分，在台灣海峽空域偵獲中共14架次主戰機及無人機，其中7架次逾越海峽中線。

國軍另於昨天上午6時25分至昨天上午11時50分，在台灣西南空域偵獲中共9架次主、輔戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

