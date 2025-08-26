快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫轟亂源：他留立院是對不起台灣社會

勇鷹高教機遇跑道濕滑 空軍：勾接攔截索並無「險衝出跑道」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍志航基地1架勇鷹高教機，傳出因跑道濕滑，差點衝出跑道，空軍司令部表示，這架教練機依程序放捕捉勾，勾接攔截鋼繩，並無「險衝出跑道」的情況。記者曾吉松／攝影
空軍台東志航基地今天傳出1架勇鷹高教機，因跑道濕滑，差點衝出跑道，空軍司令部晚間表示，這架教練機依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩，並無「險衝出跑道」的情況。

媒體報導，台東志航空軍基地於今日疑似因天候不良，導致1架勇鷹高教機在降落時，煞車失靈，險些衝出跑道，所幸並未造成人員傷亡。不過由於跑道關閉，尚未降落的僚機隨即轉降台南機場，志航基地在狀況排除後，於下午4點多重新開放。

空軍司令部表示，飛訓部1架勇鷹高教機，下午於台東基地執行訓練返場時，因跑道濕滑，飛行員參考減速效果，依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩，安全落地。

空軍強調，本日飛行訓練期間並無勇鷹高教機「煞車失靈」或「險衝出跑道」等情事。飛行訓練均按程序、步驟、要領嚴格要求，確實維護飛行安全。

