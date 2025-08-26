退輔會辦中元法會 嚴德發感念榮民無私付出

快訊

中央社／ 台北26日電

退輔會今天在台北榮家榮靈堂舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶盂蘭盆大法會」，主委嚴德發表示，前幾天是八二三砲戰勝利67周年紀念日，這場戰役靠著許多榮民冒險犯難犧牲奉獻的無私付出，才能贏得最後勝利，穩定台海安全。

退輔會發布新聞稿指出，法會由嚴德發主持，敬邀三清山靈修道院佑昇子師兄主法，會中除超渡歷年先烈榮靈安享極樂，並替全國百姓及榮家住民祈福，希望透過這次的法會，以至高無上的福澤綿延，向曾經救國救民的榮民先烈致敬。

嚴德發致詞說，中元盂蘭盆法會是結合佛教「盂蘭盆供養」和民間中元普度的傳統，前幾天欣逢八二三砲戰勝利67周年的紀念日，這場保衛國家的重要戰役，也是靠著許多榮民前輩們，冒險犯難犧牲奉獻的無私付出，才能贏得最後的勝利，穩定了台海的安全。

法會 榮民 嚴德發

