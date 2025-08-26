快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

軍友社榮譽理事長慰勞陸軍司令部 提前慶賀九三軍人節

聯合報／ 記者程嘉文／桃園即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（右四），26日到陸軍司令部舉行敬軍餐會。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（右四），26日到陸軍司令部舉行敬軍餐會。記者程嘉文／攝影

九三軍人節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天（26日）前往陸軍司令部，舉辦敬軍餐會慰勞幹部辛勞。陸軍司令呂坤修致詞時表示，感謝李棟樑從103年接任軍友社，到卸任轉為榮譽理事長，始終勤於從事敬軍活動，十一年來受慰勞單位，已經累積超過2000個（次）。

呂坤修說，李棟樑在任或卸任軍友社，仍然積極慰勞官兵，具體實踐「軍愛民，民敬軍」，而且秉持「走到、握到、關懷到」的理念，這種態度也是領導幹部們學習的典範。

餐會前，李棟樑表示，國軍除了捍衛國家，保障社會安寧外，面對自然災害發生，也總在第一時間投入救援，協助搶救民眾生命財產，默默犧牲與付出的精神令人感動，值得國人同胞對官兵給予更多的感謝與敬重。

軍友社榮譽理事長李棟樑，26日慰勞陸軍司令部，由司令呂坤修代表接受慰問金。圖／陸軍提供
軍友社榮譽理事長李棟樑，26日慰勞陸軍司令部，由司令呂坤修代表接受慰問金。圖／陸軍提供

李棟樑 軍人節 呂坤修

延伸閱讀

臺南九月限定「我敬軍，我優惠」 現役軍人享折扣

823戰役67周年 陸軍司令：傳承抗敵精神

823戰役67周年 參戰遺族盼取消名額限制年年來金追思

影／睽違8年直升機再度震撼桃園球場 彩繪黑鷹快速繩降展現戰力

相關新聞

軍友社榮譽理事長慰勞陸軍司令部 提前慶賀九三軍人節

九三軍人節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天（26日）前往陸軍司令部，舉辦敬軍餐會慰勞幹部辛勞。陸軍司令呂坤修...

海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役

海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。

明年志願役加薪預算卡關 顧立雄盼經釋憲等方式達共識

行政院會上周通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算。國防部長顧立雄今天表示，行政...

斷交後美仍干預我自主研發飛彈 一份秘密協議成緊箍咒

國防自主製造飛彈這條軍事科技之路，台灣走得辛苦。儘管台美斷交，美國總統卡特的影響力仍在。美方蠻橫干預台灣飛彈研發，而卡特所關切的飛彈，正是中科院的青峰飛彈。 資深記者高凌雲告訴你，台灣向美國承諾不研發核武的秘密協議，如何成了美國對台軍事科技研發的政治緊箍咒。

AIT谷立言與朝野談美台防衛 進行跨政治光譜對話

美國在台協會（AIT）昨在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與國防部長顧立雄會面，以及昨天與五位國民黨立委碰面的訊息...

國軍急撤加薪宣傳 挨批國家詐騙

國防部下令各單位不得再以「加給三萬元」為招募志願役的宣傳，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨指出，軍人加薪經總統公告，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。