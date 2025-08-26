軍友社榮譽理事長慰勞陸軍司令部 提前慶賀九三軍人節

九三軍人節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天（26日）前往陸軍司令部，舉辦敬軍餐會慰勞幹部辛勞。陸軍司令呂坤修致詞時表示，感謝李棟樑從103年接任軍友社，到卸任轉為榮譽理事長，始終勤於從事敬軍活動，十一年來受慰勞單位，已經累積超過2000個（次）。

呂坤修說，李棟樑在任或卸任軍友社，仍然積極慰勞官兵，具體實踐「軍愛民，民敬軍」，而且秉持「走到、握到、關懷到」的理念，這種態度也是領導幹部們學習的典範。

餐會前，李棟樑表示，國軍除了捍衛國家，保障社會安寧外，面對自然災害發生，也總在第一時間投入救援，協助搶救民眾生命財產，默默犧牲與付出的精神令人感動，值得國人同胞對官兵給予更多的感謝與敬重。 軍友社榮譽理事長李棟樑，26日慰勞陸軍司令部，由司令呂坤修代表接受慰問金。圖／陸軍提供

