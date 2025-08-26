快訊

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰

首批直接換裝勇鷹高教機學員 完成結訓獲頒飛行胸章

中央社／ 台北26日電

空軍首批完成T-34C初級教練機訓練後，直接換裝勇鷹高教機的飛行學員班隊「112年班飛行乙班」，昨天進行結訓暨頒授飛行胸章典禮。空軍司令鄭榮豐上將為結訓學員佩戴飛行胸章，並指出飛行胸章象徵飛行志業的開始，期許傳承優良傳統。

空軍過去是以「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」模式訓練戰機飛行員，隨著F-5戰機卸下部訓機任務並除役、AT-3逐步卸下教學任務，空軍戰機飛行學員的養成，目前已在戰鬥組階段直接換裝勇鷹高教機，達成空軍設定的「3階段、2機種」目標。

空軍飛行訓練指揮部「112年班飛行乙班」是首批T-34型機直接換裝勇鷹高教機的班隊，學員於5月以「全員通過」單飛測驗成績獲頒單飛臂章，展現新一代空軍飛行員的發展潛力。

軍事新聞通訊社今天報導指出，鄭榮豐昨天往空軍飛行訓練指揮部主持「112年班飛行乙班結訓暨頒授飛行胸章典禮」，親自為結訓學員佩戴飛行胸章，期勉空軍新血肩負使命，開創璀璨軍旅。

鄭榮豐致詞表示，飛行胸章象徵飛行志業的開始，身為捍衛國家領空的飛官，應用高道德標準形塑高尚品格、堅守氣節，也要保持學習的動力，培養多重語言能力，同時嚴守飛行紀律，熟稔緊急狀況處置與標準作業程序，將每次飛行當作第一次飛行，方能達成「飛安零失誤」的目標。

鄭榮豐亦特別向觀禮的飛行教官及學員眷屬表達感謝，因為有教官的辛勤教導及眷屬的支持鼓勵，才能讓學員安心無慮地投入飛行訓練，並期許學員堅持夢想，傳承空軍優良傳統，成為讓國家仰賴、民眾信賴的領空守護者。

空軍 高教 勇鷹

延伸閱讀

紀念814勝利88周年 空軍司令勉勵官兵傳承抗戰精神

IDF戰機用電戰莢艙曝光 中科院：機敏科研計畫不評論

紀念抗戰80周年！柏鴻輝探視百歲空軍飛官 頒贈勝利紀念章

AT-3雷虎最後一舞 勇鷹接棒展現新一代機性能

相關新聞

軍友社榮譽理事長慰勞陸軍司令部 提前慶賀九三軍人節

九三軍人節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天（26日）前往陸軍司令部，舉辦敬軍餐會慰勞幹部辛勞。陸軍司令呂坤修...

海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役

海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。

明年志願役加薪預算卡關 顧立雄盼經釋憲等方式達共識

行政院會上周通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算。國防部長顧立雄今天表示，行政...

斷交後美仍干預我自主研發飛彈 一份秘密協議成緊箍咒

國防自主製造飛彈這條軍事科技之路，台灣走得辛苦。儘管台美斷交，美國總統卡特的影響力仍在。美方蠻橫干預台灣飛彈研發，而卡特所關切的飛彈，正是中科院的青峰飛彈。 資深記者高凌雲告訴你，台灣向美國承諾不研發核武的秘密協議，如何成了美國對台軍事科技研發的政治緊箍咒。

AIT谷立言與朝野談美台防衛 進行跨政治光譜對話

美國在台協會（AIT）昨在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與國防部長顧立雄會面，以及昨天與五位國民黨立委碰面的訊息...

國軍急撤加薪宣傳 挨批國家詐騙

國防部下令各單位不得再以「加給三萬元」為招募志願役的宣傳，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨指出，軍人加薪經總統公告，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。