首批直接換裝勇鷹高教機學員 完成結訓獲頒飛行胸章

空軍首批完成T-34C初級教練機訓練後，直接換裝勇鷹高教機的飛行學員班隊「112年班飛行乙班」，昨天進行結訓暨頒授飛行胸章典禮。空軍司令鄭榮豐上將為結訓學員佩戴飛行胸章，並指出飛行胸章象徵飛行志業的開始，期許傳承優良傳統。

空軍過去是以「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」模式訓練戰機飛行員，隨著F-5戰機卸下部訓機任務並除役、AT-3逐步卸下教學任務，空軍戰機飛行學員的養成，目前已在戰鬥組階段直接換裝勇鷹高教機，達成空軍設定的「3階段、2機種」目標。

空軍飛行訓練指揮部「112年班飛行乙班」是首批T-34型機直接換裝勇鷹高教機的班隊，學員於5月以「全員通過」單飛測驗成績獲頒單飛臂章，展現新一代空軍飛行員的發展潛力。

軍事新聞通訊社今天報導指出，鄭榮豐昨天往空軍飛行訓練指揮部主持「112年班飛行乙班結訓暨頒授飛行胸章典禮」，親自為結訓學員佩戴飛行胸章，期勉空軍新血肩負使命，開創璀璨軍旅。

鄭榮豐致詞表示，飛行胸章象徵飛行志業的開始，身為捍衛國家領空的飛官，應用高道德標準形塑高尚品格、堅守氣節，也要保持學習的動力，培養多重語言能力，同時嚴守飛行紀律，熟稔緊急狀況處置與標準作業程序，將每次飛行當作第一次飛行，方能達成「飛安零失誤」的目標。

鄭榮豐亦特別向觀禮的飛行教官及學員眷屬表達感謝，因為有教官的辛勤教導及眷屬的支持鼓勵，才能讓學員安心無慮地投入飛行訓練，並期許學員堅持夢想，傳承空軍優良傳統，成為讓國家仰賴、民眾信賴的領空守護者。

