聽新聞
0:00 / 0:00
海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役
海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。
配備雄二反艦飛彈的FACG-60飛彈快艇原型艇，是由海軍艦艇發展中心和中山科學研究院共同負責設計研發，在旗津廠自行打造。
FACG-60艇於2002年9月下水，2003年10月正式成軍，並於「漢光19號演習」成功射擊艦載雄風2型反艦飛彈。服役至今已有23年。
光六計畫總共建造30艘飛彈快艇，當年為汰換服役將近30年的海鷗級飛彈快艇。如今沱江級飛彈巡邏艦陸續成軍，光六艇將視兵力調配狀況陸續除役。
