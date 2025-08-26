快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

聽新聞
0:00 / 0:00

海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
光六計畫建造30艘飛彈快艇。圖／讀者周民孝提供
光六計畫建造30艘飛彈快艇。圖／讀者周民孝提供

海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。

配備雄二反艦飛彈的FACG-60飛彈快艇原型艇，是由海軍艦艇發展中心和中山科學研究院共同負責設計研發，在旗津廠自行打造。

FACG-60艇於2002年9月下水，2003年10月正式成軍，並於「漢光19號演習」成功射擊艦載雄風2型反艦飛彈。服役至今已有23年。

光六計畫總共建造30艘飛彈快艇，當年為汰換服役將近30年的海鷗級飛彈快艇。如今沱江級飛彈巡邏艦陸續成軍，光六艇將視兵力調配狀況陸續除役。

海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。圖／讀者周民孝提供
海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。圖／讀者周民孝提供

飛彈 海軍 成功

延伸閱讀

騙好友賺大錢可帶他坐私人飛機 高雄男設局27刀刺死麻吉

慎防冰雹 高雄、屏東大雷雨開炸至少持續1小時

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄通緝犯露鳥2天後被逮 分局「尿遁」脫逃但跟警比賽跑輸了

相關新聞

海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役

海軍光華6號飛彈快艇首艘原型艇(FACG-60)，預訂9月1日於高雄新濱碼頭舉辦除役典禮。

明年志願役加薪預算卡關 顧立雄盼經釋憲等方式達共識

行政院會上周通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算。國防部長顧立雄今天表示，行政...

斷交後美仍干預我自主研發飛彈 一份秘密協議成緊箍咒

國防自主製造飛彈這條軍事科技之路，台灣走得辛苦。儘管台美斷交，美國總統卡特的影響力仍在。美方蠻橫干預台灣飛彈研發，而卡特所關切的飛彈，正是中科院的青峰飛彈。 資深記者高凌雲告訴你，台灣向美國承諾不研發核武的秘密協議，如何成了美國對台軍事科技研發的政治緊箍咒。

AIT谷立言與朝野談美台防衛 進行跨政治光譜對話

美國在台協會（AIT）昨在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與國防部長顧立雄會面，以及昨天與五位國民黨立委碰面的訊息...

國軍急撤加薪宣傳 挨批國家詐騙

國防部下令各單位不得再以「加給三萬元」為招募志願役的宣傳，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨指出，軍人加薪經總統公告，行政院...

台灣在野黨不挺國防？ 藍青年投書「外交家」反擊

美方國安會前幕僚⻑亞歷山大·B·格雷（Alexander B. Gray）日前投書稱「台灣國會不挺國防」，引發熱議。國⺠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。