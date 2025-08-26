快訊

明年志願役加薪預算卡關 顧立雄盼經釋憲等方式達共識

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者曾吉松／攝影
國防部長顧立雄。記者曾吉松／攝影

行政院會上周通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算。國防部顧立雄今天表示，行政與立法部門尚未形成共識，希望透過釋憲或其他方式處理，基於行政一體的原則，國防部也將依照行政院的指導辦理。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。針對行政院緩編志願役加薪預算，顧立雄會前受訪時說，賴清德總統指示提升軍人及其家眷福利，就是希望讓國軍帶著榮譽感，執行保家衛國的任務。

顧立雄說明，國防部今年分別增加志願役、戰鬥部隊、網路戰、電偵及戰航館等加給，後續也會依照部隊所需人力專長、任務性質與危險程度規劃相關調整方案。至於115年度中央政府總預算案，國防部基於行政一體的原則，一切依照行政院的指導辦理。

有關志願役加給調升至3萬元預算卡關，顧立雄則說，目前行政與立法部門尚未形成共識，希望能夠透過釋憲或其他方式處理，「如果有達成這樣的共識，國防部就會按照行政院的指導辦理。」

顧立雄指出，面對敵情日益嚴峻、敵情威脅升高，我國必須展現自我防衛能力的決心，因此有必要提升相關國防預算，賴總統也承諾達到GDP占比3%，國防預算包括人員維持費、作業維持費及軍事投資，三者應該維持衡平不宜偏廢，同時感謝行政院支持，單就年度預算增加20%。

顧立雄說，國防部持續增加官兵福利與生活照顧，同時加速籌建新的武器裝備、妥善維護保養，並且精實相關訓練，待遇提升的部分會逐步調整。

媒體詢問，軍人待遇條例為總統公布法令，沒有編列預算是否有違法疑慮。顧立雄表示，籌編預算是行政院的職責，基於衡平性與財政總體性，自然有其整體性的考量，基於行政一體的原則，國防部予以尊重和接受。

此外，美國在台協會（AIT）昨天接連在臉書發文，分別曝光顧立雄與5位國民黨立委碰面的訊息，兩場會議均為討論美台防衛合作。

顧立雄說明，台美軍事合作一向是在維護區域和平穩定，其中AIT也是各項軍事交流的其中一環，國防部也持續與美國相關行政、立法部門保持密切溝通聯繫，至於會談內容基於雙方默契，「我們循例都不宜公開。」

