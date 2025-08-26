中共14機艦船台海周圍活動 國軍嚴密監控應處

國防自主製造飛彈這條軍事科技之路，台灣走得辛苦。儘管台美斷交，美國總統卡特的影響力仍在。美方蠻橫干預台灣飛彈研發，而卡特所關切的飛彈，正是中科院的青峰飛彈。 資深記者高凌雲告訴你，台灣向美國承諾不研發核武的秘密協議，如何成了美國對台軍事科技研發的政治緊箍咒。

2025-08-26 07:30