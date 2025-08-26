中共14機艦船台海周圍活動 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北26日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中1架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，25日上午7時25分至下午3時40分，在台灣海峽區域偵獲5架次中共主戰機及無人機；下午4時20分至晚間8時40分，在西南空域偵獲1架次中共輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 中共 國防部

斷交後美仍干預我自主研發飛彈 一份秘密協議成緊箍咒

國防自主製造飛彈這條軍事科技之路，台灣走得辛苦。儘管台美斷交，美國總統卡特的影響力仍在。美方蠻橫干預台灣飛彈研發，而卡特所關切的飛彈，正是中科院的青峰飛彈。 資深記者高凌雲告訴你，台灣向美國承諾不研發核武的秘密協議，如何成了美國對台軍事科技研發的政治緊箍咒。

AIT谷立言與朝野談美台防衛 進行跨政治光譜對話

美國在台協會（AIT）昨在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與國防部長顧立雄會面，以及昨天與五位國民黨立委碰面的訊息...

國軍急撤加薪宣傳 挨批國家詐騙

國防部下令各單位不得再以「加給三萬元」為招募志願役的宣傳，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨指出，軍人加薪經總統公告，行政院...

台灣在野黨不挺國防？ 藍青年投書「外交家」反擊

美方國安會前幕僚⻑亞歷山大·B·格雷（Alexander B. Gray）日前投書稱「台灣國會不挺國防」，引發熱議。國⺠...

AIT主動貼文：谷立言上周會晤顧立雄 討論美台不對稱軍事嚇阻的合作

美國在台協會（AIT）今在臉書發文指，AIT處長谷立言（Raymond Greene）上周與國防部長顧立雄會面，討論美國...

府院聲請釋憲不編預算…國軍招新 急撤「加薪3萬」文宣

府院不接受國民黨主導修法將官兵志願役加給增至三萬元，因此提請釋憲，在結果出爐前不編預算。但因總統府公告新法已近兩個月，行...

