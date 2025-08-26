國軍急撤加薪宣傳 挨批國家詐騙

國防部下令各單位不得再以「加給三萬元」為招募志願役的宣傳，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨指出，軍人加薪經總統公告，行政院不提覆議，還違憲不編列預算，這絕對是「國家級詐騙」，賴政府要如何賠償受提升待遇鼓勵而加入志願役者？

王鴻薇指出，立院六月三讀通過軍人待遇條例部分條文，為國軍志願役每月加給提升至三萬元；全案經總統公告、行政院沒有覆議，國防部也說會依法研議並編列預算，消息振奮國軍，已經出現招募熱潮，軍校聯招五年來首度報到滿額，申請退伍人數也下降。

她說，沒想到行政院公然違憲，不編列加薪預算，甚至要國防部不得再宣傳並澄清，「這絕對是國家級詐騙」，國軍弟兄就這樣被騙簽下去，民進黨政府變成最大詐騙集團；賴清德總統身為三軍統帥，卻為了政治鬥爭，不惜毀憲亂政，失信國軍弟兄，政府編列天價國防預算，卻對國軍弟兄如此吝嗇，還奢談什麼國防韌性？

國防部昨晚表示，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，基於行政一體原則，國防部將依行政院指導辦理；對於立院提出的軍人待遇提升，若釋憲結果合憲將追溯補齊，倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

此外，賴清德總統日前倡議敬軍作為，三國籍航空昨宣布，九月三日軍人節當天，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙的服務。

若出現多人申請但商務艙位不足，華航將以年齡較大者優先升等，長榮航空及星宇航空則是依報到順序進行升等排序。

商品推薦