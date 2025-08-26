AIT谷立言與朝野談美台防衛 進行跨政治光譜對話

美國在台協會（AIT）昨在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與國防部長顧立雄會面，以及昨天與五位國民黨立委碰面的訊息，均討論美台防衛合作。AIT稱，歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT臉書發文，包含與我方各種層面的交流與合作，但較少主動曝光與我國安高層官員的互動。昨天AIT臉書先貼出谷立言與顧立雄會面的照片後，不久又再發一則與國民黨立委的會面照。

AIT指出，谷立言與顧立雄會面，討論美國將持續依據台灣關係法履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；雙方也交換意見，探討美台在傳統與不對稱軍事嚇阻及社會韌性領域的進一步合作。

國民黨則在臉書感謝AIT對國民黨持續經營夥伴關係以提升國家安全和韌性的肯定，並稱國民黨積極推動國防韌性，監督各方面國防落實進度，也支持國防預算占GDP達三點五％；國民黨將以實際行動維護國家安全，提高國軍待遇，強化美方與中華民國的防衛合作。

谷立言昨也與五位國民黨立委碰面。取自AIT臉書

從AIT照片可見，與談的國民黨立委包含牛煦庭、林沛祥、羅智強、陳永康和徐巧芯，國民黨國際部主任黃介正也在列。

AIT指出，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意；美國歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

牛煦庭表示，AIT找在野黨對話、交換意見，實屬正常，大家都不希望國防被拿來當成鬥爭工具，無論是政策或預算，回歸專業討論，才有意義。徐巧芯說，這樣的對話讓台美互動更好。

商品推薦