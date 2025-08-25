為何不編官兵加薪預算？ 國防部：配合政院指導

立法院修訂《軍人待遇條例》，將志願役加給增至3萬元，但在中央政府115年度預算中，卻不編列加薪所需費用，引發在野黨抗議，官兵私下也頗多抱怨。國防部今天（25日）晚間發布新聞稿表示，行政院已於8月22日向憲法法庭聲請《軍人待遇條例》的釋憲與暫時處分；基於行政一體原則，國防部將依行政院指導辦理。

國防部進一步表示，自105年起，軍公教已4次調薪，合計達14%；另今年4月起，也陸續調增國軍5項加給，其中志願役加給增幅達30%至50%間，都是行政團隊具體落實照顧國軍官兵的政策。

國防部說明，對於立法院提出的軍人待遇提升，賴總統已經說明，若釋憲結果合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。國防部也會持續推動漸次提升薪資、改善住用環境，同時加速武器裝備汰舊換新，落實實戰化訓練，以提升官兵士氣，踐履維護國家安全的使命。

上周四政院宣布，將對《軍人待遇條例》提出釋憲，不編列相關預算。當天晚間國防部長顧立雄在出席二戰暨抗戰紀念音樂會，散場時曾被記者堵訪：國防部對此看法為何？有無參與決策過程？是否擔心官兵失望？顧立雄面對記者追問，僅重複表示「謝謝」，沒有回答。

