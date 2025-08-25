政院收回國軍加薪3萬 國民黨批詐騙：LIAR國家隊怕國軍過太好？

國防部日前緊急宣布各單位不得再以「加給3萬元」為招募宣傳。國民黨批評，志願役加給提升至3萬早已在立法院三讀通過，且經總統府公布近兩個月，行政院未提覆議，如今賴政府卻又想失信？賴清德作為三軍統帥，心中只有政治鬥爭，甚至失信於有志從軍的國軍，根本淪為最大詐騙集團。

國民黨指出，相較於2020年，賠錢退伍人數401人，2024年時人數已經暴增四倍至1565人，軍人寧願選擇賠錢也要退伍，顯見待遇太低導致志願役流失、基層軍人長期過勞低薪等問題。

國民黨表示，志願役加給三萬經總統府公布近兩月後，行政院並未覆議，因此部分軍方單位在招募時，已將「志願役加給3萬元」列入宣傳，結果行政院不想做就翻桌，以還要釋憲為由要求各單位下架文宣，根本是「巨嬰式釋憲」。

國民黨批評，政府編列史上最高4760億元國防預算，卻對國軍如此吝嗇，投資國防卻不先投資人，倘若因國軍普遍待遇過差而流失人才，還談什麼國防韌性？呼籲賴清德作為三軍統帥，應該放下政治鬥爭，真正為國軍著想、以民為先，才是全民之福。

