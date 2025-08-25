鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作
美國在台協會（AIT）今分別在臉書上分享，AIT處長谷立言（Raymond Greene）貼出與國防部長顧立雄與國民黨立委碰面的照片，AIT指出，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意；美國歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。
從AIT照片可見，與談的國民黨立委包含牛煦庭、林沛祥、羅智強、陳永康和徐巧芯，國民黨國際部主任黃介正也在列。
AIT今天連貼兩文，分享與執政黨和在野黨代表討論安全議題；AIT指出，谷立言上周三和顧立雄碰面；此外，據了解，谷立言是今天下午和國民黨立委會談。
