台灣在野黨不挺國防？ 藍青年投書「外交家」反擊

美方國安會前幕僚⻑亞歷山大·B·格雷（Alexander B. Gray）日前投書稱「台灣國會不挺國防」，引發熱議。國⺠黨前發言人、 「新共和通訊」智庫共同創辦人林家興，以「台灣國防關鍵在預算之外的三件事」為題投書「外交家」 （The Diplomat）回應，台灣政府將預算和精力錯誤地分配到國內政治鬥爭上，而不是管理軍事採購項目。

林家興認為，格雷部分評論侷限於預算數字與政治責難，是忽略更深層的挑戰。解放軍的野心與能力已不侷限於台灣，其軍事現代化旨在朝向與美國在⻄太平洋並駕齊驅、甚至凌駕其上的目標邁進。

林家興指出，無論台灣的軍購計畫多麼雄心勃勃，都無法獨自制衡解放軍的系統性崛起，要求台灣增加軍事預算到GDP的10%以上，這不僅在財務上對⺠眾不負責任，且在戰略上也是誤導。真正重要的從來不是總額，而是這筆預算買到了什麼？何時可交付？能否滿足實戰所需？更別提台灣已多次面臨軍購交貨延遲的風險，而威脅卻在不斷逼近。

他以跨大⻄洋的北約組織（NATO）鞏固歐洲安全為例指出，亞洲的穩定需要多邊協調，即便類似北約的正式結構短期內可能在政治上不切實際，但這並不意味「多邊思維」不需要存在。美國應主導將台灣納入更廣泛、制度化的區域韌性網絡，這是台灣的第一個國防重點，而非讓國防政策陷入國內政黨角力與軍購標案的爭奪中。

林家興認為，第二關鍵是，台灣未來部隊的組成與戰略思維，應平衡不對稱戰略與應對灰色地帶威脅的傳統載台。雖然飛彈、無人機、海上水雷等「非對稱武力」對台灣極為關鍵，但不應排除與其他常規系統（如戰鬥機和海軍裝備）進行平衡以支援更廣泛威懾目標，過度依賴非對稱武器可能會釋放出錯誤訊號。

林家興說，一旦戰火爆發，台灣城市將有可能重演烏克蘭馬里烏波爾式的廢墟悲劇，進而動搖全⺠守土衛國的信心。台灣也應避免基於過時的假設倉促下單軍購內容，而應根據解放軍的新興能力，對其未來的軍力結構進行冷靜的重新評估，制定與時俱進的防衛藍圖。

他提到，台灣最脆弱的國安環節之一即為能源安全，當前⺠進黨政府執意拒絕核能，使得台灣嚴重依賴天然氣，這些天然氣儲備一旦遭受封鎖僅足支撐14天，恐造成經濟與軍事上的癱瘓。

關鍵的第三件事，則是在思考台灣前景的戰略設計時，都必須納入美國國內政治的不確定性。林家興指出，美國外交政策歷來擺盪於介入與收縮之間，這些波動來自於其內部辯論，而非基於對外盟約，台灣無法主導也無從左右。

因此，他認為，台灣必須展現出理性節制的行動力，不挑釁對岸亦不造成讓華府「非自願被捲入」衝突的壓力。透過審慎的決策與戰略克制，台灣方能鞏固美國兩黨對台支持的共識O即視台灣的年輕⺠主制度為值得捍衛的典範、一個對自由秩序有貢獻的高科技夥伴，以及未來華人世界的希望燈塔。

林家興提醒，台灣必須認清現實，美國的援助從來不是無條件的。台灣防衛的首要責任，仍落在中華⺠國國⺠與國軍身上，這一責任更必須建立於穩健戰略、財政可持續性與可交付的軍購合約之上。

林家興表示，格雷的警告部分言之有理，但若僅以是否達到某一預算門檻作為國防建設是否合格的標準，則大大偏離了重點。台灣的未來安全，應建立在三項關鍵基礎之上：有效融入區域安全架構、因應解放軍不斷變化的軍事能力，以及負責任地處理與美國及其他夥伴的協作關係。

