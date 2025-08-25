AIT主動貼文：谷立言上周會晤顧立雄 討論美台不對稱軍事嚇阻的合作
美國在台協會（AIT）今在臉書發文指，AIT處長谷立言（Raymond Greene）上周與國防部長顧立雄會面，討論美國將持續依據台灣關係法履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；雙方也交換意見，探討美台在傳統與不對稱軍事嚇阻以及社會韌性領域的進一步合作。
AIT臉書發文包含各種層面的交流與合作，但較少主動曝光與我方國安高層官員的互動，此則發文引發關注。
