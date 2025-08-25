強化不對稱戰力 東引地區指揮部成立無人機社

學者說，空射地獄火飛彈為了去識別化，改裝在貨車發射，武裝衝突法沒有明文禁止，但有一定的界線；倒是車裝飛彈系統體積不小，突然出現在交戰地帶，反而此地無銀三百兩，戰場實用恐怕有問題。 資深記者洪哲政告訴你，「隱真示假欺敵」與「偽裝成民用車」的差別。

2025-08-25 07:30