強化不對稱戰力 東引地區指揮部成立無人機社

中央社／ 連江縣25日電

東引地區指揮部今天表示，強化不對稱戰力，配合國防部推動無人機政策及熟稔新興戰力，近日成立「無人機社」，帶領官兵學習操作技能，培養基層無人機運用人才。

東引地區指揮部發布新聞稿表示，課程安排由專業教官講解無人機性能、操作特性與戰場應用，並示範機體檢查與操控流程。官兵透過實作，逐步熟悉結構檢查與飛行要領，累積實務經驗。

指揮官馮少毅表示，無人機是新興關鍵戰力，有效提升監偵能力與戰場透明度，各級要持續推廣相關課程，培養無人機操作人才，為整體防衛戰力注入新能量

