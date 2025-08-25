國防部急撤「加薪3萬」文宣 王鴻薇：國家級詐騙

國防部昨宣布，各單位不得再以「加給3萬元」為招募宣傳。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，這絕對是「國家級的詐騙」，賴政府要如何賠償「簽下去」的國軍？賴清德總統身為三軍統帥，卻為政治鬥爭毀憲亂政，編天價國防預算，卻對國軍吝嗇，還奢談什麼國防韌性？

府院不接受國民黨主導修法將官兵志願役加給增至3萬元，因此提請釋憲，在結果出爐前不編預算。但因總統府公告新法已近兩個月，行政部門未提覆議等動作，部分軍方單位在招募新血時，已將「志願役加給3萬元」列入宣傳。軍方昨天緊急宣布，引用「錯誤資訊」之招募文宣，應立即修正並澄清說明，並要求曾以此宣傳的單位回報。

王鴻薇指出，國民黨6月提出三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，明定國軍志願役每月加給為新台幣3萬元。當時各媒體報導，在月底經總統公告，且行政院未提覆議後，國防部也對外表示，會依法行政研議各項加給的實施，並納預算編列。消息振奮國軍，兩個月來，加薪的利多消息廣泛流傳，國軍人力狀況趨勢明顯改善，軍校聯招5年來首度報到滿額，申請退伍人數也下降。

王鴻薇批評，令人想不到的是，行政院居然公然違憲，不編列相關加薪預算，甚至上國防部要緊急發佈資訊，各單位不得再以「加給3萬元」為招募宣傳，也要求各級單位若有引用錯誤資訊之招募文宣，應立即修正並澄清說明。

王鴻薇抨擊，「總統公告、行政院不提覆議，違憲不編列預算」，這絕對是國家級的詐騙，要請問國防部以及賴清德政府，對於這些因為提升待遇而投身軍旅生涯，簽下志願役的國軍弟兄，又要如何賠償？就這樣被騙簽下去，民進黨政府真的變成最大詐騙集團。

王鴻薇表示，賴清德身為三軍統帥，卻為了政治鬥爭，不惜毀憲亂政，也要來失信國軍弟兄，除了重挫國軍士氣，更讓未來招募兵員種下禍根，政府編列天價國防預算，卻對國軍弟兄如此吝嗇，還奢談什麼國防韌性？ 國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)

