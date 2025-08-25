快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

國防部急撤「加薪3萬」文宣 王鴻薇：國家級詐騙

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國防部昨宣布，各單位不得再以「加給三萬元」為招募宣傳。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，這絕對是「國家級的詐騙」。圖／取自王鴻薇臉書
國防部昨宣布，各單位不得再以「加給三萬元」為招募宣傳。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，這絕對是「國家級的詐騙」。圖／取自王鴻薇臉書

國防部昨宣布，各單位不得再以「加給3萬元」為招募宣傳。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，這絕對是「國家級的詐騙」，賴政府要如何賠償「簽下去」的國軍？賴清德總統身為三軍統帥，卻為政治鬥爭毀憲亂政，編天價國防預算，卻對國軍吝嗇，還奢談什麼國防韌性？

府院不接受國民黨主導修法將官兵志願役加給增至3萬元，因此提請釋憲，在結果出爐前不編預算。但因總統府公告新法已近兩個月，行政部門未提覆議等動作，部分軍方單位在招募新血時，已將「志願役加給3萬元」列入宣傳。軍方昨天緊急宣布，引用「錯誤資訊」之招募文宣，應立即修正並澄清說明，並要求曾以此宣傳的單位回報。

王鴻薇指出，國民黨6月提出三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，明定國軍志願役每月加給為新台幣3萬元。當時各媒體報導，在月底經總統公告，且行政院未提覆議後，國防部也對外表示，會依法行政研議各項加給的實施，並納預算編列。消息振奮國軍，兩個月來，加薪的利多消息廣泛流傳，國軍人力狀況趨勢明顯改善，軍校聯招5年來首度報到滿額，申請退伍人數也下降。

王鴻薇批評，令人想不到的是，行政院居然公然違憲，不編列相關加薪預算，甚至上國防部要緊急發佈資訊，各單位不得再以「加給3萬元」為招募宣傳，也要求各級單位若有引用錯誤資訊之招募文宣，應立即修正並澄清說明。

王鴻薇抨擊，「總統公告、行政院不提覆議，違憲不編列預算」，這絕對是國家級的詐騙，要請問國防部以及賴清德政府，對於這些因為提升待遇而投身軍旅生涯，簽下志願役的國軍弟兄，又要如何賠償？就這樣被騙簽下去，民進黨政府真的變成最大詐騙集團。

王鴻薇表示，賴清德身為三軍統帥，卻為了政治鬥爭，不惜毀憲亂政，也要來失信國軍弟兄，除了重挫國軍士氣，更讓未來招募兵員種下禍根，政府編列天價國防預算，卻對國軍弟兄如此吝嗇，還奢談什麼國防韌性？

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)

國軍 國防部 王鴻薇

延伸閱讀

曝黨內早在焦慮黨主席 王鴻薇：大人們應協調出不讓黨內焦慮的人選

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

恭喜張惇涵造謠被輕放 王鴻薇批政院三長該換不換「新不如舊」

王鴻薇揭補助綠媒預算被偷加回來 民進黨死都不加薪軍警

相關新聞

國防部急撤「加薪3萬」文宣 王鴻薇：國家級詐騙

國防部昨宣布，各單位不得再以「加給3萬元」為招募宣傳。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，這絕對是「國家級的詐騙」，賴政府...

去識別化欺敵把飛彈改裝在貨車 戰時恐殃及平民引熱議

學者說，空射地獄火飛彈為了去識別化，改裝在貨車發射，武裝衝突法沒有明文禁止，但有一定的界線；倒是車裝飛彈系統體積不小，突然出現在交戰地帶，反而此地無銀三百兩，戰場實用恐怕有問題。 資深記者洪哲政告訴你，「隱真示假欺敵」與「偽裝成民用車」的差別。

府院聲請釋憲不編預算…國軍招新 急撤「加薪3萬」文宣

府院不接受國民黨主導修法將官兵志願役加給增至三萬元，因此提請釋憲，在結果出爐前不編預算。但因總統府公告新法已近兩個月，行...

對岸九三閱兵 我紀念抗戰活動極少

今年適逢二次大戰勝利八十周年，面對中共高調舉行閱兵等活動，我方雖強調中華民國才是抗戰主體，但今年政府紀念抗戰勝利的動作，...

府院封殺「志願役加給3萬」 軍方急禁以此宣傳招募人員

今年6月，立院三讀通過軍人待遇條例修正，總統府並公告實施。新法明訂，志願役官士兵之「志願役加給」為每月三萬元，比賴總統宣...

國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

國防部慶祝軍人節系列活動邁入第十年，今年除了規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目外，下午2時至晚間9時，重返台北信義區的香堤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。