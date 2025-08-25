快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

5架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北25日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，5架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機9架次（其中5架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域）、共艦6艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

