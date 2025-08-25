聽新聞
0:00 / 0:00

對岸九三閱兵 我紀念抗戰活動極少

聯合報／ 記者程嘉文張文馨／台北報導
國防部昨在台北香堤大道舉行慶祝軍人節活動，圖為陸戰六六旅小型天堂路及迷彩體驗，民眾著軍裝合照。記者黃義書／攝影
國防部昨在台北香堤大道舉行慶祝軍人節活動，圖為陸戰六六旅小型天堂路及迷彩體驗，民眾著軍裝合照。記者黃義書／攝影

今年適逢二次大戰勝利八十周年，面對中共高調舉行閱兵等活動，我方雖強調中華民國才是抗戰主體，但今年政府紀念抗戰勝利的動作，也是歷年來最少。國防部近日舉行的九三軍人節活動，只有上周四一場音樂會，冠以「紀念二戰暨抗戰」之名，音樂會曲目中也未出現抗戰歌曲。

國防部昨天在北市信義商圈舉行「二○二五國軍香堤嘉年華」，安排國軍裝備體驗與部隊社團成果展，並邀請國防部藝工隊、海軍陸戰儀隊、陸軍樂隊及空軍官校輕音樂社上陣表演，展現親民形象，吸引大批民眾駐足。

總統府表示，抗戰勝利相關活動均交由國防部負責。國防部表示，今年軍人節活動包括九月二日由賴總統主持的軍人節暨全民國防教育日表揚大會，以及中華職棒敬軍主題賽、二戰暨抗戰勝利八十周年紀念音樂會、國軍香堤嘉年華、欣欣百貨敬軍活動、台北一○一敬軍點燈、「九三愛九三」公益活動，以及各企業推出敬軍優惠。新聞稿並稱「慶祝軍人節系列活動邁入第十年」，代表從蔡政府上任起算。

活動中唯一冠上紀念抗戰之名的音樂會，上周四在台北國際會議中心舉行，以歷史音樂劇形式呈現，但大部分段落與抗戰無關。唯一相關章節，亦無任何抗戰歌曲，僅有勝利時創作的「凱旋歌」、「恭喜恭喜」、「台灣光復紀念歌」，且均僅以背景音樂呈現，沒有歌詞。整場演出完全未提領導抗戰的「國民革命軍之父」蔣中正委員長，布景照片出現一張蔣夫人宋美齡縫製軍衣的照片，但圖說為「婦女為前線軍人縫製軍服」。

對於「紀念抗戰，卻又不提抗戰」，軍方官員私下表示，「我們已盡力守住底線了」。

軍人節 國防部 抗戰勝利八十周年

延伸閱讀

北京主題花壇還原抗戰故事 還唱歌給你聽

抗戰勝利80年巡展 李家超：敵對勢力蠢動 警惕美化侵略言論

抗戰勝利80年「東江縱隊」文物主題遊徑 6處舊址在香港

抗戰80周年 李家超：要培育下一代正確認識歷史

相關新聞

府院封殺「志願役加給3萬」 軍方急禁以此宣傳招募人員

今年6月，立院三讀通過軍人待遇條例修正，總統府並公告實施。新法明訂，志願役官士兵之「志願役加給」為每月三萬元，比賴總統宣...

府院聲請釋憲不編預算…國軍招新 急撤「加薪3萬」文宣

府院不接受國民黨主導修法將官兵志願役加給增至三萬元，因此提請釋憲，在結果出爐前不編預算。但因總統府公告新法已近兩個月，行...

對岸九三閱兵 我紀念抗戰活動極少

今年適逢二次大戰勝利八十周年，面對中共高調舉行閱兵等活動，我方雖強調中華民國才是抗戰主體，但今年政府紀念抗戰勝利的動作，...

國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

國防部慶祝軍人節系列活動邁入第十年，今年除了規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目外，下午2時至晚間9時，重返台北信義區的香堤...

M60A3戰車馬力調整工程啟動 升級案陸軍不埋單原因曝光

舊戰車升級引擎馬力，可能比買新戰車還貴？乍聽不可思異，但這就是台美軍購的現實。引擎更換，牽動馬力、戰車主砲是否跟著升級到120公厘砲，中科院升級M60A3戰車的科研案就是如此。 可以確定的是，中科院從延壽案到升級案，卻因陸軍不埋單，白忙一場。資深記者洪哲政告訴你為什麼。

廣角鏡／823戰役67年 老兵重著軍裝

昨適逢八二三戰役勝利67周年，遇上公投與罷免投票日，藍綠政治要角未現身，由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄主持追悼典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。