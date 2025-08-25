對岸九三閱兵 我紀念抗戰活動極少

今年適逢二次大戰勝利八十周年，面對中共高調舉行閱兵等活動，我方雖強調中華民國才是抗戰主體，但今年政府紀念抗戰勝利的動作，也是歷年來最少。國防部近日舉行的九三軍人節活動，只有上周四一場音樂會，冠以「紀念二戰暨抗戰」之名，音樂會曲目中也未出現抗戰歌曲。

國防部昨天在北市信義商圈舉行「二○二五國軍香堤嘉年華」，安排國軍裝備體驗與部隊社團成果展，並邀請國防部藝工隊、海軍陸戰儀隊、陸軍樂隊及空軍官校輕音樂社上陣表演，展現親民形象，吸引大批民眾駐足。

總統府表示，抗戰勝利相關活動均交由國防部負責。國防部表示，今年軍人節活動包括九月二日由賴總統主持的軍人節暨全民國防教育日表揚大會，以及中華職棒敬軍主題賽、二戰暨抗戰勝利八十周年紀念音樂會、國軍香堤嘉年華、欣欣百貨敬軍活動、台北一○一敬軍點燈、「九三愛九三」公益活動，以及各企業推出敬軍優惠。新聞稿並稱「慶祝軍人節系列活動邁入第十年」，代表從蔡政府上任起算。

活動中唯一冠上紀念抗戰之名的音樂會，上周四在台北國際會議中心舉行，以歷史音樂劇形式呈現，但大部分段落與抗戰無關。唯一相關章節，亦無任何抗戰歌曲，僅有勝利時創作的「凱旋歌」、「恭喜恭喜」、「台灣光復紀念歌」，且均僅以背景音樂呈現，沒有歌詞。整場演出完全未提領導抗戰的「國民革命軍之父」蔣中正委員長，布景照片出現一張蔣夫人宋美齡縫製軍衣的照片，但圖說為「婦女為前線軍人縫製軍服」。

對於「紀念抗戰，卻又不提抗戰」，軍方官員私下表示，「我們已盡力守住底線了」。

