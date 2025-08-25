聽新聞
府院聲請釋憲不編預算…國軍招新 急撤「加薪3萬」文宣

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國防部慶祝軍人節系列活動，昨天在台北香堤大道舉行。圖為空軍官校輕音樂社現場演唱表演。記者黃義書／攝影
國防部慶祝軍人節系列活動，昨天在台北香堤大道舉行。圖為空軍官校輕音樂社現場演唱表演。記者黃義書／攝影

府院不接受國民黨主導修法將官兵志願役加給增至三萬元，因此提請釋憲，在結果出爐前不編預算。但因總統府公告新法已近兩個月，行政部門未提覆議等動作，部分軍方單位在招募新血時，已將「志願役加給三萬元」列入宣傳。軍方昨天緊急宣布，引用「錯誤資訊」之招募文宣，應立即修正並澄清說明，並要求曾以此宣傳的單位回報。

提案立委徐巧芯表示，府院若認為軍人加薪違憲，第一時間就該表明立場、提出覆議。她批評，賴政府先前態度曖昧，是怕影響大罷免選情；如今宣布聲請釋憲不編預算，則是拿國軍官兵當肉票，強迫立院處理大法官人事同意權。

國防部長顧立雄上周曾被堵訪，國防部對此政策有無參與討論表示意見？顧僅回應「謝謝」。

志願役加給原為每月一萬元，今年三月，立法院會通過國民黨團提案，將軍人待遇條例的加薪修正草案逕付二讀，賴總統隨即宣布，四月起增為一萬三千元至一萬五千元。六月十日，修正案在立院三讀，當天政院舉行記者會譴責，但未提出覆議。廿七日總統府公告新法，此後近兩個月，府院未再表示任何異議言行。國防部並於七月一日對中央社表示，會依法行政研議各項加給實施，納入預算編列，每年約需增加三百億元。

兩個月來，加薪的利多消息廣泛流傳，國軍人力狀況趨勢明顯改善。軍校聯招五年來首度報到滿額，申請退伍人數也下降。然而隨著府院決定聲請釋憲，軍方趕緊下令，各單位不得再以「加給三萬元」為招募宣傳。

陸軍司令部昨晚發出新聞稿表示：有關薪資、待遇、福利等用以招募之資訊，應以實際發放或實施之內容為準；各級單位若有引用錯誤資訊之招募文宣，應立即修正並澄清說明，避免引發誤解。

在社群網站上，也流傳一份軍方內部通知：要求各單位審視招募作為，若有提及三萬元者，必須盡速撤回，並向司令部回報。

