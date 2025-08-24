快訊

10縣市有感！東部外海20:55發生規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

招募員怨調薪未定難宣傳 陸軍：以現行實際發放為準

中央社／ 台北24日電

陸軍基層招募員在社群發文，指軍人待遇條例雖經立法院三讀通過，將志願役加給調升至3萬元，但明年度預算尚未編列，導致招募宣傳不易。陸軍今天表示，薪資、福利等用以招募資訊，均應以實際發放或實施內容為準。

有疑似國軍招募人員的官兵在社群媒體「Threads」發文表示，雖然立法院今年6月三讀通過「軍人待遇條例」，將志願役加給調升至新台幣3萬元，但行政院8月21日通過民國116年度總預算時未編列上述預算，導致招募不易，甚至遭外界質疑。

陸軍司令部傍晚發布新聞稿指出，有關薪資、待遇、福利等用以招募的資訊，均應以實際發放或實施內容為準，已要求各級清查，若有引用錯誤資訊的招募文宣，應立即修正並澄清說明，避免引發誤解。

陸軍 薪資 社群媒體

