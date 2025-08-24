府院封殺「志願役加給3萬」 軍方急禁以此宣傳招募人員
今年6月，立院三讀通過軍人待遇條例修正，總統府並公告實施。新法明訂，志願役官士兵之「志願役加給」為每月三萬元，比賴總統宣布從4月起調升的額度，高了15000至17000元。由於政院未提覆議，外界普遍認為賴政府已經接受。然而上周四明年度總預算額度出爐，政院卻不編列新法加薪的所需金額，並表示將提出釋憲。
然而在過去兩個月中，因為加薪的利多消息廣泛流傳，國軍人員的招募與流失，趨勢均出現比往年明顯改善。隨著府院決定釋憲，軍方也趕緊下令：各招募單位不得再以「加給三萬元」為宣傳。
陸軍司令部今晚發出新聞稿表示：有關薪資、待遇、福利等用以招募之資訊，均應以實際發放或實施之內容為準。陸軍已要求各級清查，若有引用錯誤資訊之招募文宣，應立即修正並澄清說明，避免引發誤解。
在社群網站上，也流傳一份軍方內部通知：表示某單位要求麾下招募員，將「加給三萬元」納入宣傳資訊，目前司令部正在查正是哪個單位，並提醒大家必須等到實際增加，才可納入文宣。因此請各單位審視麾下招募員的招募作為，若有提及三萬元者，必須盡速撤回，並向司令部回報。
