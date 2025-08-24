國防部信義區辦嘉年華 陸戰儀隊演出高難度靜默槍法

為慶祝九三軍人節，國防部今天在台北市信義區香堤大道舉辦嘉年華活動，現場由空軍官校、藝工隊帶來精彩演出，陸戰隊儀隊更操演「只允許一個聲音」的「靜默槍法」，即便天氣炎熱仍吸引大批民眾駐足。

國防部在台北市信義區香堤大道舉辦「國軍香堤嘉年華」活動，現場設置互動攤位與精彩動態表演，活動除中央廣場動態表演外，更結合市集，安排各類型社團陳展及互動體驗，例如「海藝文創社」的撇欖球製作，撇纜繩為船艦上傳遞至陸上的第1條繩索，象徵「海陸連結、使命交付」，另外還有「生存遊戲社」、「VR射擊體驗社」等。

國防部表示，此次準備約3000份全民國防文宣紀念品，凡至攤位完成互動體驗，即可獲得1點，集滿點數就可以兌換禮品；除互動社團，國軍也在場設置深具國軍元素及特色的打卡背板，其一焦點為模擬特戰部隊從UH-60M黑鷹直升機「快速繩降」至香堤的背板，吸引許多民眾合影。

另外，此次也有藝工隊、陸戰隊儀隊、空軍官校輕音樂社、陸軍樂隊演出。值得注意的是，此次陸戰隊儀隊開場時帶來的演出則是「靜默槍法」。

軍方曾經說明，靜默槍法又稱原地間槍法，因沒有音樂伴奏，剛開始訓練時都會配合節拍器，藉此呈現整齊一致的畫面，至於最困難的地方則是「默契」與「動作」，因為多隊員在演出時「只能有一個聲音，不能有雜音」，訓練過程中，最困難的是專注力、集中力，且手臂肌耐力及臂力，若未落實受傷機率則會大增。

商品推薦