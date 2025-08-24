快訊

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

大雨狂炸「5縣市」 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

國防部信義區辦嘉年華 陸戰儀隊演出高難度靜默槍法

中央社／ 台北24日電

為慶祝九三軍人節，國防部今天在台北市信義區香堤大道舉辦嘉年華活動，現場由空軍官校、藝工隊帶來精彩演出，陸戰隊儀隊更操演「只允許一個聲音」的「靜默槍法」，即便天氣炎熱仍吸引大批民眾駐足。

國防部在台北市信義區香堤大道舉辦「國軍香堤嘉年華」活動，現場設置互動攤位與精彩動態表演，活動除中央廣場動態表演外，更結合市集，安排各類型社團陳展及互動體驗，例如「海藝文創社」的撇欖球製作，撇纜繩為船艦上傳遞至陸上的第1條繩索，象徵「海陸連結、使命交付」，另外還有「生存遊戲社」、「VR射擊體驗社」等。

國防部表示，此次準備約3000份全民國防文宣紀念品，凡至攤位完成互動體驗，即可獲得1點，集滿點數就可以兌換禮品；除互動社團，國軍也在場設置深具國軍元素及特色的打卡背板，其一焦點為模擬特戰部隊從UH-60M黑鷹直升機「快速繩降」至香堤的背板，吸引許多民眾合影。

另外，此次也有藝工隊、陸戰隊儀隊、空軍官校輕音樂社、陸軍樂隊演出。值得注意的是，此次陸戰隊儀隊開場時帶來的演出則是「靜默槍法」。

軍方曾經說明，靜默槍法又稱原地間槍法，因沒有音樂伴奏，剛開始訓練時都會配合節拍器，藉此呈現整齊一致的畫面，至於最困難的地方則是「默契」與「動作」，因為多隊員在演出時「只能有一個聲音，不能有雜音」，訓練過程中，最困難的是專注力、集中力，且手臂肌耐力及臂力，若未落實受傷機率則會大增。

國防部 陸戰隊 空軍官校

延伸閱讀

國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

限時3天！2025石岡熱氣球嘉年華月底登場 加碼光雕煙火秀、音樂饗宴

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 警方公布交通管制措施

國防部擬增三類涉陸背景役男 入營由保防緊盯防洩密

相關新聞

國軍嘉年華重返香堤大道 Q版戰機供小朋友試乘

國防部慶祝軍人節系列活動邁入第十年，今年除了規劃多項兼具溫度與深度的慶祝項目外，下午2時至晚間9時，重返台北信義區的香堤...

M60A3戰車馬力調整工程啟動 升級案陸軍不埋單原因曝光

舊戰車升級引擎馬力，可能比買新戰車還貴？乍聽不可思異，但這就是台美軍購的現實。引擎更換，牽動馬力、戰車主砲是否跟著升級到120公厘砲，中科院升級M60A3戰車的科研案就是如此。 可以確定的是，中科院從延壽案到升級案，卻因陸軍不埋單，白忙一場。資深記者洪哲政告訴你為什麼。

廣角鏡／823戰役67年 老兵重著軍裝

昨適逢八二三戰役勝利67周年，遇上公投與罷免投票日，藍綠政治要角未現身，由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄主持追悼典...

看好外銷市場！中科院證實與美商研製長程攻擊型無人機

中科院今日證實，該院與美商Kratos公司共同研製一款以MQM-178靶機改裝的攻擊型無人機，未來可望供外銷之用，雙方將...

823戰役67周年 參戰遺族盼取消名額限制年年來金追思

今年適逢八二三戰役勝利67周年，因碰上公投與罷免投票日，藍綠政治人物皆未現身，僅由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄，...

823投票前夕 22共機5共艦再次出海擾台

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦5艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。